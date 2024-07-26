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中信金二高層人事定案 高麗雪升任總座、陳佳文轉任銀行董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
據了解，中信金控與子公司中信銀，今（26）日早上已經雙雙舉行臨時董事會，通過由中信金控總經理陳佳文轉任中信銀董事長，中信金控幕僚長高麗雪則升任金控總經理。圖／中信金控提供
據了解，中信金控與子公司中信銀，今（26）日早上已經雙雙舉行臨時董事會，通過由中信金控總經理陳佳文轉任中信銀董事長，中信金控幕僚長高麗雪則升任金控總經理。圖／中信金控提供

中信金控和銀行高層人事今日再傳出兩大重要調整。據了解，中信金控與子公司中信銀，今日早上已經雙雙舉行臨時董事會，通過由中信金控總經理陳佳文轉任中信銀董事長，中信金控幕僚長高麗雪則升任金控總經理，不僅是中信金控有史以來首位女總經理，也象徵中信金控世代交替的進行。

現年55歲的高麗雪，在中國信託體系長達30年，為美國紐約市立大學企管碩士畢業，不但是中信金控的發言人，她也曾擔任中信金財務部門最高主管、金控主任秘書、且外派到中信銀的子公司日本東京之星行政長，她是在前年返台之後，9月升任中信金控幕僚長。

高麗雪在擔任幕僚長期間，和總經理陳佳文兩年多來並肩作戰，協助督導金控旗下保險、投資事業等重要子公司業務，以及協調前台與中後台功能及合作，可說已經練就接班成為新任總經理的歷練，如今升任總經理，足見她的表現深獲決策高層肯定。

此外，據了解陳佳文被安排轉任中信銀董事長，最主要是中信金有內規，金控的高層主管65歲就要交棒。但陳佳文從中信銀主掌法金時代起就戰功彪炳，更成為中信銀行獲利的重要主幹，因此獲決策高層安排轉赴中信銀出任董事長。

中信金控總經理陳佳文（右）轉任中信銀董事長，中信金控幕僚長高麗雪則升任金控總經理。圖/本報資料照片【作者：林澔一，日期：2024-05-31，數位典藏序號：20240531164441916】
中信金控總經理陳佳文（右）轉任中信銀董事長，中信金控幕僚長高麗雪則升任金控總經理。圖/本報資料照片【作者：林澔一，日期：2024-05-31，數位典藏序號：20240531164441916】

中信金控 中信銀行 董事長

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