第一銀行主辦越南最大糖廠1.5億美元聯貸 超額認購2倍

第一銀行胡志明市分行繼2023年為越南第一大製糖企業「成成功邊和」首度籌組9,400萬美元聯貸案，今年7月再下一城，為其順利完成1.5億美元聯貸案，超額認購逾2倍。

本次聯貸資金主要係充實營運周轉金，原訂募集金額為9,400萬美元，在台資銀行及馬來西亞銀行熱烈支持下，獲得2.04倍超額認購達1.92億美元，最終以最高可募集金額1.5億美元簽約，參貸銀行另有土地銀行、華南銀行、彰化銀行（2801）、中國輸出入銀行、聯邦銀行、新光銀行、合作金庫銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行、三信銀行、兆豐銀行等11家台資銀行及馬來西亞Maybank共同攜手合作。

「成成功邊和」成立於1995年，前身為「(法商)Bourbon西寧甘蔗有限責任公司」並於2008年上市，2010年被「成成功集團」鄧文成家族所併購，2017年再進一步收購「邊和製糖」後，更名為現在的「成成功邊和」，並躍升為越南第一大製糖業者，於全國63個省擁有銷售通路，市占率達46％，居於越南糖製產業領導地位。

第一銀行胡志明市分行成立於2003年，在地深耕超過21年，業務發展初期以服務跨境營運的臺資企業為主，近年來配合越南外銷及內需的雙重成長動力，積極掌握越資企業成長商機，持續深耕當地市場優質客戶並拓展新戶，促使越資客群授信占比已達7成，近年存、放款均額及獲利持續成長，今年度已順利完成「長海汽車」、「晨星集團」及「成成功邊和」三件聯貸案統籌主辦，扮演越南經濟快速成長的見證者及參與者，未來將持續朝當地台資銀行領導地位邁進，並落實新南向之永續發展。