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中信金傳異動！高麗雪將掌金控總座、陳佳文接銀行董座
中信金控（2891）高層傳出26日將出現人事大異動！中信金控與子公司中國信託商銀，傳出今日早上已經舉行臨時董事會，並通過中信金控總經理陳佳文轉任中信銀董事長，中信金控幕僚長高麗雪高升為中信金控總經理，將成為中信金控有史以來首位女總經理。
中信金對此尚未有回應。高麗雪長期擔任中信金控幕僚長，接棒中信金控總經理，也象徵高階經理人世代交替。
中信金控2022年新設「幕僚長」，由高麗雪接下，高麗雪在中國信託任職長達27年，曾擔任過金控財務最高主管、金控主任秘書、日本東京之星子行行政長。
中信金控今年6月單月稅後純益為60.56億元，累計前六月合併稅後純益372.07億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.85元。
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