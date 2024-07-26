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元大金率先接軌 IFRS 永續揭露準則 提升永續資訊透明度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控發布「氣候暨自然相關財務揭露報告書」，連續兩年獲得英國標準協會Level 5+最高等級認證。(元大金控/提供)
元大金控發布「氣候暨自然相關財務揭露報告書」，連續兩年獲得英國標準協會Level 5+最高等級認證。(元大金控/提供)

元大金控（2885）身為「永續金融先行者聯盟」成員，肩負推動永續發展的使命，領先同業接軌IFRS永續揭露準則，於「2023年永續報告書」中試行第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」指標 ，於「2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書」中導入第S2號「氣候相關揭露」 ，高度提升永續資訊透明度，積極回應利害關係人與投資人關注議題。

元大金控發布「氣候暨自然相關財務揭露報告書」，連續兩年獲得英國標準協會(BSI)符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證，也是全球首批採用TNFD框架鑑別自然相關財務風險之企業，為朝向2050年淨零排放目標，積極實踐氣候調適相關行動，今年度簽署加入自然相關財務揭露倡議(TNFD)與生物多樣性核算金融聯盟(PBAF)倡議，為維護全球生物多樣性盡一份心力。

為了協助利害關係人逐步了解元大金控集團永續議題風險與機會的因應對策，試行參考IFRS S1 四大面向（治理、策略、風險管理、指標與目標）精神，評估普惠金融議題對全集團可能產生的財務影響，並進一步於「2023年永續報告書」中揭露相關內容。

元大金控長期重視社會參與，整合內、外部資源，推動「元大188永續活動接力計畫」，讓生物多樣性議題融入同仁的生活中，以「公益關懷」、「助學育才」及「社區共好」等3大方向作為行動策略，分別呼應聯合國永續發展目標SDG1消除貧窮、SDG4優質教育、SDG11永續城鄉，積極發揮正面影響力。

元大金控

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