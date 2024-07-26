新南向18國 銀行圈點名越南、印度、澳洲最值得開發

新南向國家擁有高利差，是各銀行搶攻海外台商的灘頭堡，甚至更往前一步要做當地企業的生意，那麼，哪個市場最值得開發？銀行圈點名，越南、印度和澳洲市場最具發展潛力。

首先是越南市場。一家銀行主管說，台商在南北越超過5000家，居新南向市場之冠，也不乏台灣科技大廠，其次，越南政府對台資金融業友善，當地人力便宜、利差也大，2~3%是基本款。

各銀行在越南除做台商生意，也積極開發當地越資企業，一旦規模擴大，就可以降低銀行資金成本，有助利差再放大。銀行圈認為，比起柬埔寨市場的「利差紅海」，越南市場機會大。

其次是印度市場。相較越南市場自貸案的金額小、戶數多，印度仍以大型企業的國際聯貸案為主，近年也因印度經濟起飛，讓印度企業國際籌資變熱。

目前僅中信銀在印度設有分行，台銀和兆豐銀都僅有辦事處，要切入當地印度市場並不容易，但印度市場擁有內需消費穩健、供應鏈移轉與政府財政擴大等三大利多，後市經濟發展不可小覷，是值得開發的市場。

第三是澳洲和新加坡。澳洲是以原物料、基礎建設需求大，新加坡則是國際金融中心，這兩大市場都是以國際聯貸為主，尤其是澳洲利差大，收益也好，放款量能占各銀行新南向市場的比重大。

其他如菲律賓的馬尼拉，跨國企業少、台商也不多，但當地對台商非常友善、也具有人口紅利等優勢，也是未來極具發展潛力的市場。