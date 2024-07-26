台幣面臨33元保衛戰

美國科技股在台北股匯市放颱風假之際暴跌。匯銀人士認為，台股近年以電子科技股領軍，與美國科技股牽絆深，今（26）日台股恐會補跌，將牽動外資加速賣超台股並匯出，新台幣盤將陷入33元保衛戰。

新台幣周二（23日）止貶，以升值1分收32.838元。不過凱米颱風來襲，台北匯市24日與25日休市兩日，這兩日日圓暴衝，主要亞幣跟著走升。

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，日圓走升主要反映避險資金回流，但新台幣走勢要看台股，如果外資匯出，今日新台幣不見得會跟著日圓走升。