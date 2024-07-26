資金調度靈活 換匯定存短打優選

銀行推出要求換匯存入適用的美元高利定存，雖然利率較高，但天期也較短，對於在乎實際拿到利息金額多寡的人，除非存入資金部位夠大，否則可能會對利息收入沒有太大感覺。

不過，這類短打高利定存具有靈活、彈性優點，且天期短也有利於降低匯兌風險，投資人可以參考各類定存方案，根據自身資金配置需求做選擇。

凱基銀行指出，對於短期有美元資金需求，追求資金靈活、彈性運用的客戶，換匯優存短天期超高利的特色，有利於先賺利差後再進行其他理財等資金運用規劃，讓資金暫時停泊仍有高利可圖。

凱基銀進一步表示，若希望把握匯率上揚環境進行資金配置的話，則可考慮天期略長、3個月或6個月天期的方案，可以做為理財資金配置的一環。

另外，銀行業者指出，由於不少銀行平常針對外匯業務經常提供線上換匯，或者兌換外幣現鈔等，有提供外匯匯率減讓的優惠，但若是承作搭配換匯的高利定存專案，有可能相關減讓就未必適用，建議投資人先行向銀行詢問清楚。