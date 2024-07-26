資金調度靈活 換匯定存短打優選

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

銀行推出要求換匯存入適用的美元高利定存，雖然利率較高，但天期也較短，對於在乎實際拿到利息金額多寡的人，除非存入資金部位夠大，否則可能會對利息收入沒有太大感覺。

不過，這類短打高利定存具有靈活、彈性優點，且天期短也有利於降低匯兌風險，投資人可以參考各類定存方案，根據自身資金配置需求做選擇。

凱基銀行指出，對於短期有美元資金需求，追求資金靈活、彈性運用的客戶，換匯優存短天期超高利的特色，有利於先賺利差後再進行其他理財等資金運用規劃，讓資金暫時停泊仍有高利可圖。

凱基銀進一步表示，若希望把握匯率上揚環境進行資金配置的話，則可考慮天期略長、3個月或6個月天期的方案，可以做為理財資金配置的一環。

另外，銀行業者指出，由於不少銀行平常針對外匯業務經常提供線上換匯，或者兌換外幣現鈔等，有提供外匯匯率減讓的優惠，但若是承作搭配換匯的高利定存專案，有可能相關減讓就未必適用，建議投資人先行向銀行詢問清楚。

凱基銀行 定存

延伸閱讀

想靠房貸1千萬存股！他曝3年投資計畫 過來人籲全買美債

證交所教理財 扎根教園

中職／平野會點！看王建民3球揮空喊「太棒」 最高齡洪總稱霸

立院三讀海關進口稅則 取消馬紹爾共和國3043項貨品關稅

相關新聞

台幣面臨33元保衛戰

美國科技股在台北股匯市放颱風假之際暴跌。匯銀人士認為，台股近年以電子科技股領軍，與美國科技股牽絆深，今（26）日台股恐會...

換匯美元定存高利喊到10% 永豐銀起存金額100美元市場最低

銀行推出的美元高利定存專案五花八門，對於追逐高利、以利率高低為最優先考量的族群來說，可以鎖定銀行要求存入資金須經換匯後承...

臺銀、土銀轉骨獲利攀峰 全年可望再寫新猷

百分之百國營銀行的臺灣銀行及土地銀行，今年上半年獲利出爐，雙雙繳出歷史同期最佳成績單，臺銀前六月稅後純益達167.4億元...

旅遊不便險 三情況不賠

受颱風凱米影響，國內、國際航班多數被取消，不少民眾都有投保旅遊不便險，對此，產險業者提醒，旅遊不便險有多項理賠，有些是一...

資金調度靈活 換匯定存短打優選

銀行推出要求換匯存入適用的美元高利定存，雖然利率較高，但天期也較短，對於在乎實際拿到利息金額多寡的人，除非存入資金部位夠...

臺銀及土銀上半年財務操作...大豐收

受惠國內經濟成長及股市續創新高，臺銀及土銀上半年也從財務操作收益大賺，臺銀單是資金運用淨收益高達88.1億元。展望下半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。