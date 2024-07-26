換匯美元定存高利喊到10% 永豐銀起存金額100美元市場最低

銀行推出的美元高利定存專案五花八門，對於追逐高利、以利率高低為最優先考量的族群來說，可以鎖定銀行要求存入資金須經換匯後承作的專案，這類高利定存專案的利率會比一般沒有要求搭配換匯的專案要高，利率從6%到10%不等，相較一般高利定存專案多在年利率5%多水準更優厚。

美元利率持續維持高檔，銀行推出的美元高利定存專案也前仆後繼，方便客戶定存到期可以續存，以免資金被其他銀行「撬走」。儘管由於美國升息到頂，市場屏息等待美國聯準會（Fed）何時降息，使得市場上的美元高利定存專案，普遍以3個月、6個月天期以及年利率5%多為主流，不比去年6%以上的專案多。

銀行推出搭配換匯的美元高利定存概況

不過，各銀行美元高利定存專案從「大同小異」的「小異」中，還是有所區隔，除了限制銀行一定往來資產規模的財富管理貴賓可以拉高利率外，再來就是要求存入資金一定要先行換匯，不論是其他外幣換美元或是新台幣活存換美元，就可找到利率更高的專案。

包括凱基、永豐、新光、中信以及外商滙豐銀行等，都有推出換匯後承作美元或者多種外幣定存的高利定存專案，其中，起存金額最低為永豐銀只要100美元，存一周享高利8%，其次為凱基銀起存1,000美元，利率則是市場最高，存7天期享高利10%，滙豐銀則是除了換匯定存起存3萬美元可有7天期7%高利，另外還有針對理財貴賓同樣有7天高利7%專案。

新光銀美元高利定存1個月期享6%，除了換匯存入，一般外幣新資金也適用，但新光銀專案只針對往來資產規模100萬元以上的理財客戶適用。中信銀除了起存1萬美元享1個月期享高利6%，另外也有低門檻起存1,000美元享1個月期5.5%優利，讓小資族也可輕鬆承作。