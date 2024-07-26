臺銀、土銀轉骨獲利攀峰 全年可望再寫新猷

百分之百國營銀行的臺灣銀行及土地銀行，今年上半年獲利出爐，雙雙繳出歷史同期最佳成績單，臺銀前六月稅後純益達167.4億元、年增36.4％。土銀稅前盈餘95.4億元、年成長9.52%，續創歷年同期新高。身為百分百配合政策任務的兩家國營銀行，近年「轉骨」有成，已逐漸成為國庫穩定的金雞母。

臺銀前六月稅後純益為167.4億元，較去年同期成長36.4％，若加計政策性負擔稅前盈餘更達241.21億元，雙歷年來新高。累計上半年獲利已達去年全年70%，今年全年可望再度改寫新高。早在年初，臺銀董事長呂桔誠就相當有信心地表示：「今年獲利一定會比去年好，這是可以確定的」。

臺銀、土銀上半年獲利概況

至於主要獲利仍來自於本業放款業務，臺銀說明，秉持消費金融、企業金融、公部門放款「三駕馬車」平衡發展經營策略，持續積極展業，有效運用資金；放款利息收入經扣減相關存款資金成本後，利息淨收益計為153.8億元。

不論在淨值、總資產、存款及放款，臺銀皆居於本國銀行龍頭地位。就獲利而言，上半年臺銀排名第四，僅次於中信銀、國泰世華及兆豐銀，但若加計政策性負擔，臺銀則直逼獲利王中信銀。

土銀上半年自結稅前盈餘為95.4億元，較去年同期稅前盈餘87.1億元增加8.3億元，成長率為9.5%。累計上半年獲利已達去年56%，全年可望再改寫2023年歷史新高紀錄。土銀指出，獲利主要成長動能除了來自強化聯貸、財管及保代業務增加手續費收入外，另受惠國內經濟成長及股市續創新高，推升財務操作淨收益。

土銀近年積極轉骨，前董座謝娟娟2021年一上任時就訂了授信均衡化、獲利多元化、人力優質化、業務數位化及落實永續經營五大策略目標。另相較過去授信多集中土建融相關產業，謝娟娟近年也帶進長榮航空、太陽能等百億元聯貸大案。謝娟娟上月底請辭並轉任板信銀行董事長，她在離任時也對土銀同仁表示五大目標已初步助土銀調整體質並見成效。