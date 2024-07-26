臺銀及土銀上半年財務操作...大豐收

受惠國內經濟成長及股市續創新高，臺銀及土銀上半年也從財務操作收益大賺，臺銀單是資金運用淨收益高達88.1億元。展望下半年布局，土銀則表示，將適時加碼債券投資，並挑選信評等級優良之債券。

臺銀上半年主要獲利來源兩本柱除了放款業務之外，還包括投資及其他資金運用業務；臺銀說明，在風險可控前提下，建立穩定有價證券及債券投資組合，並靈活運用資金於SWAP（換匯交易）及拆放同業等，資金運用於放款以外之投資扣除資金成本後，資金運用淨收益為88.1億元。

土地銀行亦表示，今年獲利主要成長動能還受惠國內經濟成長及股市續創新高，推升財務操作淨收益。據第1季財報顯示，透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益達31.8億元、較去年同期虧損大幅成長。另，其他綜合損益項下金融資產已實現利益為2.1億元，較去年同期成長逾八倍。至於帳列其他綜合損益項下的大部分股票部位未實現利益達12.7億元，較去年同期成長76%。

第1季底債券殖利率彈升，與大多數國銀相同，土銀僅債券部位有評價13.9億元未實現損失，展望下半年債券布局，土銀表示，將適時加碼債券投資，並挑選信評等級優良之債券。

土銀今年度訂下的「獲利多元化」策略，著重財務操作及手續費收入，除超前部署迎接高資產客群業務帶動手續費收入占比，財務操作占比亦須提升至適當水位。