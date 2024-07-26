金控揭露房貸淹水風險

凱米颱風造成高雄淹水頻傳，面對氣候變遷帶來的國內淹水風險，民營金控在近兩年的氣候相關財務揭露報告書，都已經納入淹水因子評估，金控多評估可以度過嚴重淹水衝擊，但同時為針對高風險淹水區域，假設房貸曝險占比顯著增加，將啟動內部討論程序。

中信金（2891）在2022年的氣候揭露報告書中，揭露2021年到2022年底，房貸業務落在中度高淹水風險區域授信餘額持續增長，但已經確認淹水實際案件量極少，且平均貸放成數僅六到八成，認為風險可控，但金控內部仍會持續嚴控天災高風險區域不動產擔保品曝險變化，假設位於高風險區域曝險占比顯著增加，將會啟動內部討論程序。

永豐金控2023年最新氣候揭露報告書，在強降雨淹水情境下，評估授信擔保品、金控自身營運所在地與自有不動產、投融資客戶工廠所在地等預期損失，對永豐金控資本適足率下降的潛在影響程度，評估落在低度，也就是強降雨淹水壓力測試下，永豐金控可以度過。

根據永豐金報告中評估，在最烈情境的強降雨淹水情境中，因為在氣候敏感度高風險的不動產授信擔保品授信金額約442億元、占金控整體授信金額不到3％，增額預期損失約1.45億元、對永豐金資本適足率下滑的潛在影響程度為低度。

永豐金仍同步提出減緩以及調適措施，授信擔保品上，避免承作容易受到淹水、土石流、斷層、土壤液化、海嘯溢淹等不動產標的，同時針對不動產擔保品座落區域的實體風險，視需求審慎評估該區域是否為氣候致災的潛勢區域等，作為貸放成數參考因子。

玉山金在2023年氣候相關財務揭露報告書中，也評估淹水對個人授信房貸擔保品價值影響，因此玉山金每年會定期評估以及監控氣候變遷，可能造成的不動產價值減損風險；同時，同樣會將淹水風險因子，包括強降雨、颱風次數增加等，納入不動產擔保品分區標準，再制定貸放額度以及成數上限，以控管擔保品潛在損失風險。