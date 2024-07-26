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旅遊不便險 三情況不賠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

受颱風凱米影響，國內、國際航班多數被取消，不少民眾都有投保旅遊不便險，對此，產險業者提醒，旅遊不便險有多項理賠，有些是一次性定額給付，也有些是憑費用單據實支實付，但申請旅遊不便險理賠時，注意有三種情況恐無法理賠。

第一，民眾最常遇到的是班機延誤，各家產險旅綜險理賠大多依公會版規定，被保險人預定搭乘之班機延誤起飛達四小時以上者，或被保險人所預定搭乘之飛機班次被取消，於四小時內無其他飛機可供其轉搭者，即符合班機延誤條款的承保範圍，但要注意理賠的基準點是以「出發時間」的延誤為主，若抵達時間延誤是不理賠的。

第二，像旅程更改、行李延誤、行李損失是出關後才啟動，在國內沒有；第三，若旅客航班被取消，自行購買在原訂班機四小時之後的機票返回，且在保險期間內，是可以理賠的，但前提是航空公司沒有提供替代航班才可以適用，若有提供則不符合理賠的要點。

保險 旅遊不便險 理賠

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