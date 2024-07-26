汽車天災險比一比！風災車損 三險種有保障

凱米颱風來勢洶洶，造成不少災情，許多區域紛紛傳出路樹倒塌事故，甚至是車輛因此被砸毀，而地下室淹水也讓愛車統統泡水，產險業者指出，遇上颱風造成的車損，除非有投保「颱風洪水險」或「天災事故損失補償險」，否則僅甲、乙、丙式車體險是無法理賠車損的，但目前投保率低於1%；而在不動產部分，颱風洪水險也會因坐落地區，災害補償保險給付限額也不同，最高為9,000元。

颱風帶來大豪雨，中南部災情頻傳，甚至整個高雄幾乎都泡在水裡，路邊汽車幾乎快要滅頂，對此，台灣產險指出，目前投保甲、乙、丙式車體險，颱風、洪水及地震等天災都是屬於「除外不保事項」，因此車主需加保屬於車體險附加險，俗稱「颱風洪水險」的「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」或保費較低的「天災損失補償險」、「泡水車補償險」，才能獲得全面保障。

汽車天災險比一比

泡水車後遺症多，修繕花費大約3萬至10萬元不等，台產表示，以100萬元的汽車，加保颱風洪水險保費大約5,000至6,000元，依各家業者或有不同，但目前車主投保率並不高，甚至低於1%。

就一般住宅而言，屋主投保住宅火災及地震基本保險都有含基本的颱風及洪水災害補償，最高賠償限額依不同區域為7,000到9,000元，民眾若擔心住宅颱風及洪水災害補償保額不足以填補實際損失時，建議可加保「超額颱風及洪水保險附加條款」。台產舉例說明，這次高美館豪宅區地下室大淹水，由於不少機電設備、電梯都在地下室，維修費若由住戶均攤，只要有投保颱風洪水險，就可將風險轉嫁給保險公司。

另外，在企業險理賠方面，台產表示，企業在投保商業火險之後可選擇附加颱風洪水險，保障範圍包含建築物、營業裝修、營業生財、機器設備、貨物等，而不管是之前0403地震，或這次颱風、大豪雨造成的災情，都會在清點完損失後陸續通報保險公司，而保險公司也會於勘查之後，扣除自負額進行理賠，以目前來說，中大型企業較會加保颱風洪水險，小型企業目前承保意識還沒有很高。