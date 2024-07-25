國銀新南向放款終結連五紅 6月驟減18億元

金管會統計今年6月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,424億元，單月驟減18億元是今年來首見，終結連五紅，年增10.52%，為四個月低點。

銀行圈認為，美國遲未降息、6月底企業資金調度做還款，及澳洲、新加坡商辦價值滑落是三大主因。

今年國銀對新南向18國放款餘額

其中，又以商用不動產辦公室（簡稱商辦）價值一路滑落，讓各大銀行放款縮手最關鍵。一家銀行主管坦言，這波商辦危機，不只出現在歐美，澳洲雪梨、墨爾本或新加坡等國際大都市商辦也面臨價格下跌危機。

該主管說，美國遲未降息，國際大都市商辦債務未解，需求欲振乏力，讓各銀行對不動產放款更審慎，之前商辦聯貸案也有被重組或被攤還，壓抑整體放款量能。

其次，市場預期美國要到9月才會降息，美元借款利率仍高掛，降低台商外幣借款意願；第三，6月底逢半年報企業做資金調度，如先行還款等，使6月放款轉為衰退。

金管會公布國銀對新南向市場放款統計。今年首季國銀對新南向放款大增1,207億元，又以3月單月大增645億元動能最強，光首季就已超標達陣，惟第2季卻驚見放款成長趨緩。

4月放款增額296億元，5月降到84億元，6月則轉為衰退，放款減少18億元，總計第2季放款量僅增加362億元，連第1季的三分之一都不到，第2季放款動能似顯疲態。

截至6月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,424億元，月減18億元或0.1%，累計上半年放款增加1,569億元，仍提前超過全年新增放款634億元的目標，達標率247%。

進一步以各市場來看，印度、澳洲和新加坡市場放款動能最熱，越南、柬埔寨和泰國市場則出現衰退。

另一家銀行主管說，越南政府在4月起推低利貸款，以補貼越資銀行方式，讓越資銀行可採低利融資給企業，類似台灣的「疫後振興貸款」，讓越資企業或台商攤還掉台資銀行借款，再改去跟當地越資銀行融資，使越南市場放款量減少。

另柬埔寨則因當地景氣仍不佳，也使放款動能疲弱不振。

據資料顯示，國銀對越南市場放款，3月至4月各減少21億元和93億元，5月更擴大減少125億元，其他如柬埔寨、泰國前五月放款則各陷衰退58億元和47億元，市場估6月也恐續衰退。