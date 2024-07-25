颱風釀住家淹水、愛車變泡水車 5大保險權益要注意

颱風凱米直撲台灣，釀成災損，產險業表示，若個人住宅因颱風淹水，住火險有擴大承保颱風洪水損失，另愛車若因颱風成泡水車，僅單純投保車體險無法理賠，須加保颱風洪水險才符合理賠範圍。

受颱風凱米影響，桃園機場24日起取消多架次航班，台灣人出國、返台受影響，國內也因強風豪雨，釀人員傷亡及農業損失，包括個人險中的旅綜險、車體險、住火險，以及農業保險、企業險，5大保險理賠權益引起關注。

臺灣產險資深協理朱文金接受中央社採訪表示，此次颱風無論個人險或企業險理賠，保戶通報都要待颱風過後才會更明朗，對於颱風影響，個人險可留意旅綜險、車體險加保颱風洪水險、住火險附加颱風洪水險，是否符合理賠條款。

當碰上颱風，可能觸及旅綜險中旅程取消、班機延誤及旅程更改等3部分，朱文金舉例，若民眾原訂跟旅行社組團去日本玩，但在台灣所住住宅因颱風受損金額超過新台幣25萬元，導致須取消預定行程留在台灣處理善後，所產生無法取回的預繳團費等損失，可因旅程取消險獲得理賠。

班機延誤險則是在航空公司未事先通知班機取消下，航班因臨時調派不及等不可抗力因素，導致延誤達4小時以上，保戶可和產險公司請求班機延誤理賠。若民眾擬從日本飛回台灣，但因颱風因素導致航班取消，須更改至隔日班機才能返回，民眾因此增加的交通與住宿費用等符合旅程更改險承保範疇，可向產險公司請求賠償。

朱文金提醒，若民眾人在海外，原投保旅綜險期間僅至25日，但因颱風暫時無法返回台灣、將旅程延後，可致電向產險公司報備想延長保險期間，一般而言，各產險公司考量消費者權益均會同意延長，保戶可在官網或回國後再行繳費；惟須留意，避免道德風險，保戶僅能在旅綜險保期內向產險公司報備希望延長。

至於因颱風豪雨淪為泡水車的車輛，朱文金指出，一般遭遇颱風，車主認為將車移往相對高處即可，因此加保颱風洪水險意願較低，以臺產內部數據為例，投保車體險加保颱風洪水險的客戶，占投保車體險客戶不到1%。

不過，朱文金表示，若因颱風豪雨讓愛車變為泡水車，僅加保颱風洪水險可獲得理賠，若單純投保車體險，無法獲得颱風洪水所致損失理賠；若因颱風造成招牌掉落砸中車輛，即便投保甲式車體險，颱風洪水事故屬於除外不保事項，仍僅有加保颱風洪水險者可獲得理賠。

住宅損失方面，住火險有擴大承保颱風洪水險，依地區別不同，理賠限額落在新台幣7000元、8000元或9000元不等，如北北桃理賠限額為8000元，基隆市為7000元，新竹縣市及台中市理賠限額為9000元。

產險業者指出，若房屋位處低窪地區，即使已有住火險附加承保的颱風洪水基本保障，屋主可自行評估是否基於風險考量加保超額洪水險。

除了個人險3大險種理賠要留意外，中南部此次遭豪雨侵襲，亦會牽動農業保險理賠。一家產險業者提到，目前最常見農業保險為參數型，一旦降雨、風速等達契約約定的一定指標，即會觸發理賠。

企業險方面，此次颱風可能牽動商業火險附加颱風洪水險理賠，產險業者表示，原則上均有設定自負額，若此次企業因颱風造成的損失超過自負額，超過部分會由產險公司依保險契約予以理賠。