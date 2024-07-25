凱米來襲航班停飛 「旅程不便險」3種情況恐無法理賠

受颱風凱米影響，國內、國際班機多數都被取消，而不少民眾都有投保旅遊不便險，對此，產險業者提醒，旅行不便險有多項理賠，有些是一次性定額給付，也有些是憑費用單據實支實付，而業者也提醒，申請旅遊不便險理賠時，注意有3種情況恐無法理賠。

目前國內產險公司大致上均有銷售旅遊不便保險，其保障內容通常包含班機延誤、班機改降、行李損失、行程更改、行程取消。而旅遊不便險理賠方式大致可分為採用定額給付或實支實付給付。實支實付其實就是實報實銷，契約雙方依實際損失計算保險金；相對定額給付就單純的多，保險事故發生直接依約定金額給付即可，簡單明瞭。

產險業者提醒，申請旅遊不便險理賠時，注意有3種情況恐無法理賠。第一，民眾最常遇到的是班機延誤，目前各家產險旅行綜合險理賠大多依公會版規定，被保險人預定搭乘之班機延誤起飛達四小時以上者，或被保險人所預定搭乘之飛機班次被取消，於四小時內無其他飛機可供其轉搭者，即符合班機延誤條款之承保範圍，但要注意理賠的基準點是以「出發時間」的延誤為主，若抵達時間延誤是不理賠的。

若是乘坐的班機可能因為天氣因素、機件故障或原定降落機場關閉，必須改降落非原定降落機場，這種情況稱之為「班機改降」，遇到此狀況時，部分產險公司如台灣產險、富邦產險、國泰產險、新光產險、兆豐保險、和泰產險、泰安產險、中信產險等，都有提供「班機改降慰問金」，金額約落在2000至10000元不等。

第二，像旅程更改、行李延誤、行李損失是出關後才啟動，在國內沒有；第三，若旅客航班被取消，自行購買在原訂班機四小時之後的機票返回，且在保險期間內，是可以理賠的，但前提是航空公司沒有提供替代航班才可以適用，若有提供則不符合理賠的要點。