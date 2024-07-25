企業准開數存戶 銀行一手堵人頭戶一手加強審查

企業、法人戶准線上開數存戶，各銀行兩路並進做風控，一路要防堵變成「人頭戶」，另一路對企業戶要加強審查措施，銀行公會也要求各銀行需依業務規模，參考內外部資訊，自行增列帳戶相關監控態樣及訂定管控措施。

依「數存範本」，為防堵人頭戶，新增非個人戶（法人戶）異常開戶樣態，包括1.客戶短期內使用多國IP位置開立多帳戶2.法人戶英文名稱與營業項目或中文名稱無關聯性且無法提供合理說明。

3.法人戶地址，是多家法人共同使用的郵政信箱，或重複使用同一地址且運營模式迥異又無法提供合理說明，4.多家法人戶的負責人是同一人，但營業項目迥異且無法提供合理說明。

其次，法人戶數存戶開戶後的持續監控，也新增一旦發生六大狀況時，各銀行需加強審查該企業戶。該六大狀況，包括1.法人戶金流與交易對象顯與公司運營項目不符，2.企業或其負責人有負面新聞足以影響營運，3.開戶後短期內重辦網銀帳密，金融卡或異動寄卡地址。

4.短期內辦理多組約定轉入帳號，或與其他警示戶約定相同轉入帳號，5.使用網銀的IP位置，短期內在不同國家跳動的異常狀況，6.有顯著異常交易樣態。

據金管會截至2024年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2116.1萬戶，季增484萬戶或7.5%，季增幅是近一年高點，未來公司戶也納入數存戶開戶對象後，是否有助數存戶？銀行認為仍需觀察。

一家民營銀行主管說，目前傳統銀行都已針對公司戶提供專屬的網路銀行，公司戶其實不太會開數存戶，該措施僅對純網銀最有利，是否可提升數存戶開戶數仍需觀察。