企業線上開數存戶 放行

企業戶線上開數位存款帳戶拍板。銀行公會已修正「數存戶範本」，將企業戶納入線上開戶受理對象，開放內容有三大重點，一、線上提供資料，必要時可採線下（臨櫃）取得文件正本做驗證，二、限開身分驗證最強的第一類帳戶，三、開數存戶准同時申請網銀或晶片金融卡，設定非約定轉帳當日最高限300萬元。

目前僅限獨資（如個人網拍）或三人以下股東的公司，才能開數存戶，此舉從一般獨資公司，擴及到企業、法人戶，以三家純網路銀行受惠最大，也是純網銀積極向金管會爭取開放的政策。

銀行局長莊琇媛說，跟法人往來有很多基礎環境上，無法讓法人開戶全都在線上完成，包括經濟部的公司負責人或是登記資料查詢、確認客戶身分（KYC）等都有很大問題，因此法人開戶可採線上、線下並行。

金管會是在去年7月要求銀行公會研擬將法人戶納入受理對象，並建議採「線上申請、線下對保」開數存戶；歷經一年討論，銀行公會在上月底拍板，擬修正「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」並報金管會備查。

依「數存範本」，將企業或法人戶定義為：「非屬自然人的公司、組織或團體」，負責人或實質受益人不限本國籍，並配合實務需要，新增「臨櫃」面對面親自辦理。

法人戶開戶有三大重點，一、線上提供資料做驗證，包括非個人戶、實質受益人、高階管理人身分的基本資料，實質受益人聲明資料得以公司登記證明文件、年報等其他可信資料做驗證，必要時可採臨櫃、取得文件正本。

二、開戶類型僅限身分驗證最強的第一類帳戶，驗證方式有三種：1.臨櫃查驗非個人戶文件並建立客戶影像檔，2.以電子簽章做驗證並儲存私鑰且以視訊建立影像檔，3.僅以電子簽章。

三、非個人戶線上開戶後，銀行得提供數存戶申請存摺，或同時申請網路銀行、晶片金融卡及其「相關交易功能」。該相關交易功能是指網銀與晶片金融卡可設定約定轉入帳號及非約定轉帳功能。

依公會版本，該筆非約定轉入帳戶的轉帳限額，可由各銀行視風險承擔能力衡酌，最高該轉出帳號以當日累積等值台幣300萬元為限。

公會認為，企業或法人戶開數存戶時，各銀行除須辨識、驗證客戶身分基本資料也經不同風險等級的身分驗證程序，已具相當程度確認客戶身分及其意思表示，安控機制不亞於已開戶者申請網銀、或晶片金融卡的非約轉功能，因此建議放行。