證交所 催動新經濟產業

臺灣證券交易所舉辦「證在小聚」系列座談會，繼5月生技場後，近日舉辦「證在小聚－7月數位雲端場」。為扶持台灣新經濟產業，證交所總經理簡立忠指出，證交所將持續以一般板及創新板「雙引擎」方式，透過資本市場力量，陪伴企業成長茁壯，驅動台灣下個黃金十年的經濟成長。

「證在小聚」系列座談會由證交所主辦， 7月攜手資誠聯合會計師事務所、創業者共創平台基金會（AAMA）協辦。簡立忠致詞時指出，證交所向來扮演助力產業發展的關鍵角色，並思考如何從前段就帶領企業走得更久、更遠、更滋潤。

2023年申請上市家數創下近十年來新高，籌資金額更改寫歷史最高紀錄，與全球主要市場均呈現衰退的狀況相比，台灣IPO市場表現相當亮眼。截至今年6月底，上市新經濟市值已突破1兆元，其中，數位雲端市值高達1,336億元。

證交所上市二部高級專員馮淑敏表示，據世界交易所聯合會（WFE）統計，TWSE於全球80個交易所中，成交值與市值排名分別為第九及14名。

TWSE雙主板具備「Home Market」主場四大優勢：一是外資青睞，投資比重維持在四成以上；二是以創新、永續形成產業新聚落；三是透過造市引資，藉此提升企業估值及價值鏈；四是鏈結公部門資源，組成新創國家隊，以資金活水助攻創新企業籌資。

馮淑敏表示，懂企業的TWSE團隊，透過「保母式服務」的一對一輔導窗口協助企業規劃上市，亦持續聆聽業界聲音，滾動式調整、放寬創新板規範。

創新板開板迄今，累計27家申請送件，掛牌中之17家企業市值達1,913億元。展望未來三至五年，TWSE期望達成創新板累計送件80家公司的目標，更希望以上市主板雙引擎力量，讓不同規模、特性產業的公司，有機會一步到位，找到適合的資本市場板塊籌資發展。

創業者共創平台基金會執行長陳英姿表示，AAMA 台北搖籃計畫至今已邁入第13年，成功協助超過300位創業家，其中有68家企業，規劃在未來一至五年間進入資本市場。