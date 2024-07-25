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地緣政治 富豪投資最大痛點

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

兩岸關係緊繃、俄烏戰爭持續，成為美國、東南亞、歐洲包含瑞士、中東以及北亞有錢人家族辦公室未來五年投資最大憂慮。國際金融業者今年發布報告調查，發現全球七大地區家族辦公室中， 美國、東南亞以及中東最憂心未來12個月發生重大地緣政治衝突，歐洲包含瑞士以及北亞則憂心未來五年衝突。

瑞銀今年調查全球家族辦公室報告，總計針對全球七大區域、超過300個家族辦公室調查，總財富淨值超過6,000億美元，平均手握26億美元財富。七大區域包括美國、拉丁美洲、東南亞、北亞、歐洲（瑞士除外）、瑞士以及中東。

調查發現，重大地緣政治衝突成為除拉丁美洲以外，其餘六大區域家族辦公室最憂心議題，惟57％美國、55％東南亞與68％中東家族辦公室雖然未來12個月憂慮重大地緣政治衝突，但時間如果拉長到未來五年，美國與東南亞富豪更擔憂的是更高稅負，中東富人則更擔心金融市場危機，占比分別為73％、59％以及57%。

而歐洲與北亞因為面臨地緣政治衝突威脅近在眼前，未來五年，71％歐洲與瑞士的有錢人，以及七成北亞富人都相當擔憂重大地緣政治衝突。

投資傾向中，北亞家族辦公室平均持有較多現金，與全球同業相比，高達89％比重，對未來二到三年投資AI展現高度興趣、且更青睞高品質的短期固定收益商品。美國家族辦公室對固定收益商品配置則最低，同樣青睞高品質短期固定收益商品，也有83％美家族辦公室表示可能會投資AI。

中東 美國 辦公室

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