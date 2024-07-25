三外銀揭密最新趨勢 亞太富豪投資瞄準AI、永續

國際三大金融業者今年陸續發布報告，揭密亞太區包括台灣有錢人最新投資趨勢。綜合瑞銀、法國巴黎銀行以及滙豐銀報告，發現亞太有錢人資金出現三大趨勢，尤其是家族資金動向，第一，第二代傾向砸重金送子女念海外名校；第二，因應AI潮流，未來五年投資亞太市場；第三，新一代投資人正在從加密資產撤退。

瑞銀今年報告發現，亞洲家族企業多半已經處於第二代，也就是多數第一代已經完成接班，惟中國大陸是少數仍然普遍由第一代或創辦人掌管企業的市場，估計48％亞洲企業未來五年仍然會經歷企業交接。

三大國際金融業者對亞太富豪最新調查報告 圖／經濟日報提供

法國巴黎銀行最新報告認為，下一波接班潮至少得等20年後，估計未來20到30年間，全球將會有100兆美元的財富傳承至下一代，因近幾十年來，亞洲經濟快速發展，造就出比其他區域更多億萬富豪，估計，過去一年，亞洲富裕階層及大眾富裕階層的財富成長都是雙位數成長，法國巴黎銀行認為，屆時亞洲「財富大轉移」（The Great Wealth Transfer）將最為明顯震撼。

這群亞太區有錢人出現三大資金投資動向趨勢。首先，傾向砸重金送子女念海外名校，認為是家庭投資。滙豐銀發表的最新全球研究，針對全球1.15萬名兩大類有錢人，包括手握可投資資產總值至少10萬美元的富裕家庭，以及可投資資產總值200萬美元高資產淨值人士，調查子女教育，發現亞洲父母優先考慮送子女出國念書的比重相當高。

統計發現，如果要到美、英、澳等熱門地區留學三到四年，每名子女花費落在19.2萬美元到25.6萬美元，這筆支出占亞洲父母退休儲蓄比率，印尼以66％居冠，其次為印度64％、中國大陸也有33％、馬來西亞31％、新加坡30％，台灣僅28％。

研究發現，台灣富裕家庭只有五成實行教育儲蓄計畫接近三分之一的台灣富裕家庭，反而選擇請兒女自行辦理學貸，自行備妥出國留學錢。

第二趨勢，瑞銀2024年最新調查報告發現，近一半的亞洲家族辦公室，著眼人工智慧（AI）潮流，計畫在未來五年增加對亞太地區的資產配置，包括48％比重傾向投資已開發市場的固定收益商品，45％對已開發市場股票有高度興趣等。

調查發現，生成式人工智慧是首要關注的投資主題，超過四分之三家族辦公室看好這將是未來二到三年的投資主題之一，另外，醫療保健及綠色科技、潔淨科技等永續議題，也是亞太區家族辦公室投資主題之一。

第三趨勢，法國巴黎銀行財富管理今年最新報告發現，亞洲下一代客戶具有強烈的責任意識，希望保留父母創造的財富，因此，在加密貨幣交易所FTX破產等等事件後，部分下一代投資人因更謹慎，選擇撤離加密貨幣領域。