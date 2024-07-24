維持國際金融交易營運 央行颱風天不打烊

颱風凱米襲台，台北外匯市場今天休市，中央銀行表示，因國際金融市場持續營運，央行職員到班維持國際金融交易及交割業務正常運作，並緊急提供銀行所需外幣資金。

中央銀行今天發布新聞稿指出，央行今天對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金7.69億美元，以維持銀行正常運作。

央行表示，為了顧及支票存款戶資金調度可能受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據台灣票據交換所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

央行表示，只要是支票存款戶於7月24日、7月25日所發生的存款不足退票，若分別在次一個營業日，經重提付訖、清償贖回，或提存備付而申請註記者，一律不列紀錄，並免收手續費。

不過央行提醒，支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，該退票將會再列入紀錄。

至於支票存款戶因本次颱風遭受災害，影響票款清償能力者，央行表示，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害註記，經辦妥註記者，自災害發生日起算6個月內，所發生的存款不足退票，暫不因退票達3張而通報為拒絕往來戶，且在這段期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖的註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

央行補充，如果7月24日以後仍受颱風影響，致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。