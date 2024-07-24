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永豐金證券攜手街口、全盈+PAY 打造投資生態圈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券攜手街口、全盈+PAY。業者提供
永豐金證券攜手街口、全盈+PAY。業者提供

看準電子支付市場2800萬使用者的龐大商機，永豐金證券宣布攜手街口支付和全盈+PAY兩大領導品牌，擴展生態圈應用場景。即日起，透過兩大電支App廣宣版位，可以完成永豐金證券線上開戶，並領取最高1500元的電支回饋點數。永豐金證券致力於打造無所不在的投資生態圈，優化客戶的投資體驗，讓理財更簡單。

根據金管會統計，去年全年民間消費非現金支付比重突破65%，電子支付交易金額高達7.2兆元，民眾消費習性與支付模式持續數位化。各大電子支付品牌中，街口支付2023年市占第一，目前用戶數突破650萬；全盈+PAY是2023年用戶成長王，全年用戶人數成長逾190萬，年成長率高達91.2%。

永豐金證券成為首家與街口支付和全盈+PAY攜手的證券商，希望藉此次合作使投資更貼近民眾生活場景，提供投資人更便捷的投資體驗。即日起至12月31日，街口支付和全盈+PAY用戶透過App專屬廣宣入口，可以串連永豐金證券一站式開戶服務。

透過這兩家電支App完成永豐金證券線上新開戶，還可獲得100元的電支回饋點數（使用街口支付App線上新開戶即贈街口幣100元，使用全盈+PAY App則贈等值100元的「全家」Fa點30,000點，每一身分證字號限領一次，重複開戶不計算）。此外，完成新開戶的投資人若當月台股電子成交金額滿88萬元，每月均可再獲得電支回饋點數等值新台幣250元，活動時間六個月，總計最高可領1500元。

為更貼近客戶在電子支付App使用習慣，針對尚未有銀行帳戶的投資人，可以在一個申請流程中完成5個帳戶的開立，包括永豐銀行DAWHO台幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託帳戶。

若投資人已有習慣使用的銀行帳戶，則可透過「資金管理帳戶」服務，只要擁有17家銀行任一帳戶（土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、兆豐銀行、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、台新銀行、中國信託、凱基銀行、台灣企銀）且開通網銀功能，即可將自己常用的銀行戶，約定客戶現有存款帳號，作為台股證券出入金帳戶使用。

永豐金 街口支付

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