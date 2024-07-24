快訊

侵台颱凱米竟轉強颱 專家直呼罕見！1張圖看風雨時程

颱風天吃什麼？譚敦慈：必吃泡麵加1種罐頭！泡麵「這樣煮」減鈉油砍半

蘋果iOS 18仍大贏Android 15？這4大點沒得比

颱風來襲照常上班 央行總裁親自坐鎮盯國際金融市場

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

凱米颱風來襲，全台納入警戒範圍，台灣除金門外，其餘地區均停止上班，但央行不放假，央行總裁楊金龍24日一早已經親自到央行坐鎮，緊盯國際金融交易市場交易，並緊急提供銀行所需外幣資金。

24日凱米颱風侵襲台灣，台灣除金門外地區都放颱風假，大台北地區停止上班上課，24日台北股匯市也休市一天，惟國際金融市場持續營運，央行外匯局同仁仍必須照常上班，維持銀行正常運作，總裁楊金龍今日一早也已經抵達辦公室，坐鎮現場。

這是央行過往慣例，過往颱風天，即便台灣放颱風假、外匯市場休市，但國際金融市場持續營運，央行不能跟著停止上班，外匯局同仁必須上班，從事國際金融交易及交割，緊急提供銀行所需外幣資金，維持銀行正常運作。

根據央行統計，今日對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金7.69億美元，以維持銀行之正常運作。

外匯 央行 颱風假

延伸閱讀

凱米颱風來襲苗栗零星小災情 今天中午以後影響顯著

凱米颱風挾豪大雨 仁愛山區路段晚間不排除預警性封閉

凱米颱風來襲台南兩樣情 市場冷清、海濱觀浪樂

尼伯特之後 凱米將是睽違8年首個登陸強颱

相關新聞

凱米颱風侵台！台灣票據交換所停班地區退票從寬處理 措施一次看

中央銀行代財團法人台灣票據交換所對外宣布，因應24日凱米颱風來襲，停止上班地區退票處理措施，從寬處理。

房貸收緊 民眾借款變難了…部分大型民銀傳暫停收件

房貸一年內暴增逾9,000億元，部分銀行放款轉趨於保守，為維持6月半年報的資本適足率、及部分銀行不動產放款限30%再度拉...

土銀 上半年土建融減逾4%

土地銀行今年上半年土建融餘額較去年同期衰退4.49%，為近三年同期年減幅最多，變動原因主要為央行仍持續實施「健全房地產市...

證交所拚永續 獲肯定

臺灣證券交易所昨（23）日宣布，經英國標準協會（BSI）的嚴謹評估與審核程序，成功通過ISO 14068-1:2023碳...

全民投資線上課程 8月上架

臺灣證券交易所首度與線上課程平台PPA及製課公司生鮮時書合作，將多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額...

現金為王 企業籌資半數留帳上 上半年1,970億元用於充實營運資金

市場波動加劇、前景難料，讓企業籌資後，寧可增加營運資金，也不願再加碼擴廠投資或還債，似有重燃「現金為王」的跡象。據金管會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。