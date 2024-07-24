颱風來襲照常上班 央行總裁親自坐鎮盯國際金融市場

凱米颱風來襲，全台納入警戒範圍，台灣除金門外，其餘地區均停止上班，但央行不放假，央行總裁楊金龍24日一早已經親自到央行坐鎮，緊盯國際金融交易市場交易，並緊急提供銀行所需外幣資金。

24日凱米颱風侵襲台灣，台灣除金門外地區都放颱風假，大台北地區停止上班上課，24日台北股匯市也休市一天，惟國際金融市場持續營運，央行外匯局同仁仍必須照常上班，維持銀行正常運作，總裁楊金龍今日一早也已經抵達辦公室，坐鎮現場。

這是央行過往慣例，過往颱風天，即便台灣放颱風假、外匯市場休市，但國際金融市場持續營運，央行不能跟著停止上班，外匯局同仁必須上班，從事國際金融交易及交割，緊急提供銀行所需外幣資金，維持銀行正常運作。

根據央行統計，今日對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金7.69億美元，以維持銀行之正常運作。