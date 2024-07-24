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非投等債抗波動夯 布局非投等債正當時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
非投資等級債基金自2008年以來之資金流向(資料來源︰Morningstar)
非投資等級債基金自2008年以來之資金流向(資料來源︰Morningstar)

美國聯準會(Fed)何時降息的市場揣測、美國大選前政治不確定性升溫，現階段投資人最需要鎖高息、低波動的投資工具，而債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF。觀察Morningstar資料庫中非投資等級債基金自2008年以來之資金流向，可以發現，睽違三年，非投等債今年資金終於呈現淨流入，也顯示出此刻正適合進場佈局非投等債ETF。

法人表示，雖然市場對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。群益投信將在8月5日募集的債券ETF「00953B 群益優選非投等債」，追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制並採用月配息收益機制，發行價10元輕鬆入手，一次滿足債券投資人所有投資期待。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，自2008年以來，全球非投資等級債位曾連續三年呈現淨流出，但在過去三年聯準會暴力升息環境下，連續三年資金淨流出503.49億美元，不過今年以來至五月底資料顯示，市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債。聯準會確定不升息，降息前，市場偏好鎖高利率的券種，加上市場資金回流非投資等級債，因此可挑發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

債券ETF 美國聯準會

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