土銀 上半年土建融減逾4%

土地銀行今年上半年土建融餘額較去年同期衰退4.49%，為近三年同期年減幅最多，變動原因主要為央行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制，加上土銀配合政府政策對於承諾動工而未動工之案件施以收成數、加利率的貸放條件促其動工所致。另，臺銀近三年土建融餘額則無明顯變動。

土地銀行身為國內唯一土建融專業銀行，不動產授信風險控管上可不受被稱為「天條」的《銀行法》72-2條「放款餘額不得超過總存款與金融債券總額30％」的上限規範，但土銀為控管風險，已逐年調控業務成長率，加上立委賴士葆等曾於2021年要求百分之百公股的土銀應配合抑制房價，因此，近年土銀大致遵循土建融「零成長」。事實上，土銀2023年底土建融餘額意外較2022年底衰退，為2016年以來的八年首見。

截至今年6月，土銀土建融餘額與近三年（2021至2023年）同期增減比率分別為3.45%、-3.77%及-4.49%，土銀說明，變動原因是中央銀行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制措施，及我國仍處升息循環階段，加上土銀配合政府政策對於承諾動工而未動工案件施以收成數、加利率之貸放條件促其動工所致。

土銀強調，授信政策首重資產安全性，對建築貸款採慎選「三好」即地點好、產品好、建商信譽好案件承作，並對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，期將授信風險降到最低。