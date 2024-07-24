專家建議：民眾買房 自備款宜拉至三成

民眾辦理房貸變貴也變難，房市專家表示，民眾若向銀行貸款不順利，可能會影響到買屋流程，容易產生糾紛，建議民眾要先多問幾家銀行，且房貸管道除了傳統銀行外，還有網路銀行、農漁會、壽險等可以試看看，多試幾家總是會有機會；另也建議提高自備款到三成，比較保險。

信義房屋（9940）專案經理曾敬德指出，辦理房貸的不只有銀行，壽險、網路銀行、農漁會都有此業務，民眾可多方打聽哪家還有較好的利率、可貸到較高的成數。

此外，若民眾購屋擔心貸款無法拿到較低的利率，或是貸款成數不理想，也可以在購買中古屋時，在契約書上要求加註一條「貸款不足」的解約條款。比方說，買房需貸款達成交價八成，若無，則無條件解約。此種方式可以確保沒拿到貸款時可解約，不過現階段房市買氣暢旺，且又因為房地合一稅2.0閉鎖期長達五年，屋主可能不會同意。因此，建議民眾現在買房最好準備三成頭期款，若順利貸款八成，剩下的經費也可以用在裝潢等。

住展雜誌企研室總監暨陳炳辰表示，今年買盤大量出籠，上半年六都買賣移轉棟數達13.6萬棟，年增27.6%，為近11年同期新高，在購屋量攀高，加上近年房價漲幅快速下，不少蛋白地區房貸已無法達到八成。保險起見，建議有置產需求的民眾要準備三成自備款。