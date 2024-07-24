快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

房貸收緊 民眾借款變難了 部分大型民銀傳暫停收件

經濟日報／ 記者朱曼寧廖珮君／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

房貸一年內暴增逾9,000億元，部分銀行放款轉趨於保守，為維持6月半年報的資本適足率、及部分銀行不動產放款限30%再度拉警報，各銀行6月起陸續關緊房貸水龍頭。市場傳出有些大型民營銀行暫停收房貸件，也有大型行庫房貸戶必須排隊等撥款。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德指出，從央行3月底調升存款準備率後，市場上資金就受到影響，而銀行在過去一年面對房市火熱，已借了不少資金出去，導致短期可放款部位減少，陸續有銀行開始放款保守，民眾在購屋時雖不見得貸不到款，但貸款條件已不如前幾年寬鬆，爭取到利率地板價的難度也增加，簡單的說，跟銀行借錢不僅變難也變貴了。

銀行不動產放款比率 圖／經濟日報提供
銀行不動產放款比率 圖／經濟日報提供

據統計顯示，今年5月消費者購置住宅貸款餘額達10.4兆元，對比去年5月，短短一年時間已經增加9,304億元，放款額度驚人，也導致部分銀行放款水位逼近紅線，放款轉趨保守。

一家銀行主管私下坦言，6月開始就傳出有銀行控管房貸收件，一家民營銀行是限內部VIP財管大戶才收，另一家民營銀行則限優質房貸戶。

行庫則有兩大做法，一、不僅拉高利率，且案件全要送區域中心，透過「以價制量」及增加放款程序來控管房貸件數。二、核貸速度放緩、多會遞延一個月，房貸戶須「排隊等撥款」。

為何各銀行全面關緊房貸水龍頭？銀行圈指出有兩大關鍵因素，一、要穩住6月半年報的資本適足率。二、6月企業戶調度資金讓存款大減，銀行法72-2條不動產限額也正在拉警報。

依銀行法72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額的30%為限，市場視為「不動產放款天條」。各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者會緊縮貸款成數、或拉高房貸利率因應。

據金管會截至6月底統計，國銀不動產放款平均比率攀升到26.62%的今年次高，其中有三家銀行不動產放款比率落在28％至29%，十家銀行落在27％至28%，均較上月各增加一家。

民營銀行主管說，各銀行應該不太可能「全面暫停收房貸件數」，畢竟每月都有房貸攤還量，各銀行應只是會採「控管」措施，避免大量進件，希望遞延到7月等淡季。

房貸 資本適足率

延伸閱讀

韓國瑜揹房貸2036萬 申報兩樣「無價之寶」

從投行看大陸／借款利息企業所得稅前扣除分析

房貸壽險投保率僅22%

老父驟逝留1公寓…7旬翁為繼承拼命兼職還房貸！多年後見父日記悔不當初

相關新聞

房貸餘額暴增 銀行放款緊縮

過去一年房市交易火熱，房貸餘額暴增九三○四億元，市場傳出銀行放款轉趨保守，甚至有大型民營銀行暫停收房貸件，也有大型行庫房...

房貸收緊 民眾借款變難了 部分大型民銀傳暫停收件

房貸一年內暴增逾9,000億元，部分銀行放款轉趨於保守，為維持6月半年報的資本適足率、及部分銀行不動產放款限30%再度拉...

現金為王 企業籌資半數留帳上 上半年1,970億元用於充實營運資金

市場波動加劇、前景難料，讓企業籌資後，寧可增加營運資金，也不願再加碼擴廠投資或還債，似有重燃「現金為王」的跡象。據金管會...

深耕日本 台新福岡支行開幕

台新銀行福岡支行於23日舉辦開幕酒會，由台新銀行董事長吳東亮及董事們偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。台新銀行透過...

土銀 上半年土建融減逾4%

土地銀行今年上半年土建融餘額較去年同期衰退4.49%，為近三年同期年減幅最多，變動原因主要為央行仍持續實施「健全房地產市...

證交所拚永續 獲肯定

臺灣證券交易所昨（23）日宣布，經英國標準協會（BSI）的嚴謹評估與審核程序，成功通過ISO 14068-1:2023碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。