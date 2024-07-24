房貸收緊 民眾借款變難了 部分大型民銀傳暫停收件

房貸一年內暴增逾9,000億元，部分銀行放款轉趨於保守，為維持6月半年報的資本適足率、及部分銀行不動產放款限30%再度拉警報，各銀行6月起陸續關緊房貸水龍頭。市場傳出有些大型民營銀行暫停收房貸件，也有大型行庫房貸戶必須排隊等撥款。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德指出，從央行3月底調升存款準備率後，市場上資金就受到影響，而銀行在過去一年面對房市火熱，已借了不少資金出去，導致短期可放款部位減少，陸續有銀行開始放款保守，民眾在購屋時雖不見得貸不到款，但貸款條件已不如前幾年寬鬆，爭取到利率地板價的難度也增加，簡單的說，跟銀行借錢不僅變難也變貴了。

銀行不動產放款比率 圖／經濟日報提供

據統計顯示，今年5月消費者購置住宅貸款餘額達10.4兆元，對比去年5月，短短一年時間已經增加9,304億元，放款額度驚人，也導致部分銀行放款水位逼近紅線，放款轉趨保守。

一家銀行主管私下坦言，6月開始就傳出有銀行控管房貸收件，一家民營銀行是限內部VIP財管大戶才收，另一家民營銀行則限優質房貸戶。

行庫則有兩大做法，一、不僅拉高利率，且案件全要送區域中心，透過「以價制量」及增加放款程序來控管房貸件數。二、核貸速度放緩、多會遞延一個月，房貸戶須「排隊等撥款」。

為何各銀行全面關緊房貸水龍頭？銀行圈指出有兩大關鍵因素，一、要穩住6月半年報的資本適足率。二、6月企業戶調度資金讓存款大減，銀行法72-2條不動產限額也正在拉警報。

依銀行法72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額的30%為限，市場視為「不動產放款天條」。各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者會緊縮貸款成數、或拉高房貸利率因應。

據金管會截至6月底統計，國銀不動產放款平均比率攀升到26.62%的今年次高，其中有三家銀行不動產放款比率落在28％至29%，十家銀行落在27％至28%，均較上月各增加一家。

民營銀行主管說，各銀行應該不太可能「全面暫停收房貸件數」，畢竟每月都有房貸攤還量，各銀行應只是會採「控管」措施，避免大量進件，希望遞延到7月等淡季。