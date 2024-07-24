吳東亮：台日合作 擦亮九州矽島

台新銀行福岡支行23日舉辦開幕酒會，董事長吳東亮於致詞時指出，福岡支行是台新在日本開枝散葉的里程碑；新任總經理林淑真則表示，未來海外布局，仍是「跟著台商往海外走」，福岡支行業務量可以說是應接不暇，她也期許希望能於三年內實現獲利。

吳東亮表示，福岡支行是台新銀除了東京分行之後，在日本的第二個據點，這也是台新在日本開枝散葉的里程碑，將擴大服務台日供應鏈客戶，九州擁有完整的半導體聚落、價格合理的綠電以及完整的半導體人才系統，在台積電投資的帶動下，相信在台日合作下，將重新擦亮九州「矽島」名稱。

對於台新未來三年發展。剛接任總經理的林淑真指出，在海外布局部分，過去20年台新在海外布了11個據點，未來東南亞地區還是台新的重點，因為台新的政策就是「跟著台商往海外走」，未來三年的目標還是朝此方向前進；至於個金業務，台新近日將執行副總包國儀升為個金執行長，多年來在信用卡、財務管理等業務都發展良好，未來對於個金業務，會尊重包國儀的策略，預計仍會有很好的成長。

面對玉山銀同樣進入九州市場，台新銀福岡支行行長王柏璋表示，台新跟玉山擁有各自客群，而台灣銀行業在海外據點其實是合作又競爭的狀態，包含一些不動產案件都會合作；至於與在地銀行的業務合作則是互補的概念。

台新銀東京分行行長高森幸太郎補充說明，比方台企要向日本地方銀行貸款時，日本銀行會請台新幫忙背調，若台企想去日本找地建廠、蓋員工宿舍等，就會請日本當地銀行幫忙詢問。