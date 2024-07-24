深耕日本 台新福岡支行開幕

台新銀行福岡支行於23日舉辦開幕酒會，由台新銀行董事長吳東亮及董事們偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。台新銀行透過實際行動表達對台商在日本產業經濟圈發展的重視，也展現持續海外布局的決心。

酒會現場冠蓋雲集，邀請到台北駐福岡經濟文化代表處處長陳銘俊、福岡縣知事服部誠太郎、福岡市長高島宗一郎、九州經濟連合會倉富純男等政商名流齊聚一堂，慶賀台新銀行福岡支行的開幕。

台新銀指出，日本九州具備充裕、穩定、價格合理的水力及電力，針對台積電進駐，也規劃了很完善的雙語小學、半導體人才培育等配套制度，牽動台商群聚效應北移。福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。

台新銀行看準福岡發展的潛力，進駐福岡開設支行乃為了提供台日企業完善便利的金融服務，也要讓日本的客戶可以切身感受到台灣人的溫暖和親切。台新銀行福岡支行營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。福岡支行開業後可望串聯東京分行兩據點，讓台新銀行的服務遍及關東首都圈和西日本九州地區，也讓兩地的台商和當地企業能夠更快速獲得創新、便利的金融服務。

此外，台新銀行在數位服務和金融科技創新領域擁有豐富經驗，且已打下良好的基礎，近年更積極透過「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win職場體驗計畫」延攬及培養跨領域、多語言的人才，積極為海外業務迅速發展布局。

日本是台灣相當重要的合作夥伴，台新銀行看好日本經濟持續熱絡，隨著台積電選擇熊本作為日本生產基地的首站，後續擴廠計畫一旦完成，台日之間商貿關係也將更加緊密。台新銀行福岡支行開業後，也期許能掌握九州半導體產業及其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，深耕日本在地市場。