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壽險發債 進入高峰期

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

為2026年順利接軌新清償能力指標（ICS 2.0），壽險業亟需資金強化資本結構，讓壽險業掀起一波發債搶錢潮，預計下半年將進入高峰期。據金管會到6月底統計，已核准四大壽險業發債金額1,145.4億元，但至今實際僅募資845.4億元、占73.8%，仍有300億元將在下半年發行「搶錢」。

加上各壽險董事會通過，但尚未向金管會申請者，包括新壽25億元、南山300億元、富壽500億元、凱基100億元和三商美邦50億元，共約975億元有機會陸續在下半年再向金管會遞件申請。

換言之，2024年合計這兩波，共六家壽險業、發債總量可望攀升到2,120.4億元，將改寫史上首度發債額衝破2,000億元的新高紀錄。

據金管會統計，過去十年來發債額破千億元水準者，僅2016年當年壽險業發債金額達1,040億元，2023年全年實際發債金額達1,050億元（核准額1,110億元），2024年再度改寫新猷。

據金管會截至今年6月底統計，四大壽險業中，以國壽核准發債額度800億元最高，富壽250億元次之，新壽55億元、南山40.4億元，合計發債規模是1,145.4億元。

但業者指出，這1145.4億元發債額，是金管會核准的額度，實際資金水位需視市況而定，包括市場胃納量、美債殖利率狀況，加上買盤又多是企業法人、四大基金，市場資金有限下，會讓各業者實際募資額較低，或是到位時間延後。

據金管會統計，目前各家資金到位狀況，新壽、南山、富壽已核准發債額度的資金已全數到位，僅國壽僅到位500億元，下半年還有300億元發債空間。

至於增資情況，保險局主秘古坤榮說，今年6月底共有三家壽險、兩家產險業增資，合計共154.48億元，資金均已全數到位。

三家壽險業包括新壽增資70億元、台新人壽增資32.98億元，第一金人壽增資5億元；另兩家產險業是兆豐產和法巴產，各增資45億元和1.5億元。

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