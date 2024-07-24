現金為王 企業籌資半數留帳上 上半年1,970億元用於充實營運資金

市場波動加劇、前景難料，讓企業籌資後，寧可增加營運資金，也不願再加碼擴廠投資或還債，似有重燃「現金為王」的跡象。據金管會昨（23）日公布統計，今年上半年企業籌資後，有高達1,970億元、占47%近半數全用於充實營運資金，占比是近十年同期最高。

相較企業籌資用於擴充廠房設備及還債，上半年各僅876億元及1,119億元，占比各僅剩下21%及27%，各是近五年和十年同期新低，顯示今年上半年企業籌資後，沒有多還債、也沒有加碼投資，而是「保留在帳上」以因應未來景氣動盪。

企業籌資後的資金運用概況 圖／經濟日報提供

為何企業籌資寧可留帳上，也不願還債或擴廠？證期局主秘尚光琪說，一、通常企業籌資後，若有明確資金用途，就會載明，但若沒有明確動向，通常就是填「充實營運資金」，二、這1,970億元中，有841.5億元、約43%是金融保險業發債籌資影響所致。

法人認為，進入第4季、愈接近年底，得隨時留意景氣轉折。例如台灣出口基期墊高將讓年增率滑落，製造業周期補庫存也超過半年，需注意出口走勢、製造業何時轉向，都會牽動景氣前景，這也讓企業更謹慎保守。

近年保險業積極發債籌資，是為了因應2026年接軌IFRS17和TW-ICS，急需資金強化資本結構，預估近年都會掀起壽險業搶錢潮。

金管會昨公布公開發行公司國內外籌資狀況。上半年企業國內外籌資249件，籌資額6,025.5億元，件數年增7%、但金額卻年減12%，尚光琪說，差異是台積電與鴻海，去年募集普通公司債金額高，但今年則較少。

企業籌資後的資金用途有六大項，擴充廠房設備、償還債款、充實營運資金、轉投資、併購和其他。過往企業籌資後，約半數拿去還債，約一至二成才會擺帳上，充實營運資金。

但2024年上半年情況卻出現逆轉。據金管會統計，上半年企業在國內籌資4,183億元（含公司自有資金和銀行借款等）後，僅1,119億元，約占27%拿去還債，占比是近十年來最低，較去年同期還有五成占比，幾乎少了快半數。