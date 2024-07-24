快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現金為王 企業籌資半數留帳上 上半年1,970億元用於充實營運資金

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

市場波動加劇、前景難料，讓企業籌資後，寧可增加營運資金，也不願再加碼擴廠投資或還債，似有重燃「現金為王」的跡象。據金管會昨（23）日公布統計，今年上半年企業籌資後，有高達1,970億元、占47%近半數全用於充實營運資金，占比是近十年同期最高。

相較企業籌資用於擴充廠房設備及還債，上半年各僅876億元及1,119億元，占比各僅剩下21%及27%，各是近五年和十年同期新低，顯示今年上半年企業籌資後，沒有多還債、也沒有加碼投資，而是「保留在帳上」以因應未來景氣動盪。

企業籌資後的資金運用概況 圖／經濟日報提供
企業籌資後的資金運用概況 圖／經濟日報提供

為何企業籌資寧可留帳上，也不願還債或擴廠？證期局主秘尚光琪說，一、通常企業籌資後，若有明確資金用途，就會載明，但若沒有明確動向，通常就是填「充實營運資金」，二、這1,970億元中，有841.5億元、約43%是金融保險業發債籌資影響所致。

法人認為，進入第4季、愈接近年底，得隨時留意景氣轉折。例如台灣出口基期墊高將讓年增率滑落，製造業周期補庫存也超過半年，需注意出口走勢、製造業何時轉向，都會牽動景氣前景，這也讓企業更謹慎保守。

近年保險業積極發債籌資，是為了因應2026年接軌IFRS17和TW-ICS，急需資金強化資本結構，預估近年都會掀起壽險業搶錢潮。

金管會昨公布公開發行公司國內外籌資狀況。上半年企業國內外籌資249件，籌資額6,025.5億元，件數年增7%、但金額卻年減12%，尚光琪說，差異是台積電與鴻海，去年募集普通公司債金額高，但今年則較少。

企業籌資後的資金用途有六大項，擴充廠房設備、償還債款、充實營運資金、轉投資、併購和其他。過往企業籌資後，約半數拿去還債，約一至二成才會擺帳上，充實營運資金。

但2024年上半年情況卻出現逆轉。據金管會統計，上半年企業在國內籌資4,183億元（含公司自有資金和銀行借款等）後，僅1,119億元，約占27%拿去還債，占比是近十年來最低，較去年同期還有五成占比，幾乎少了快半數。

保險 台積電

延伸閱讀

微軟19日全球當機！燒到13家金融業 保險業最長中斷三小時

台股基本面好跌什麼？網曝4字關鍵：漲太多成利空

從投行看大陸／借款利息企業所得稅前扣除分析

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

相關新聞

房貸餘額暴增 銀行放款緊縮

過去一年房市交易火熱，房貸餘額暴增九三○四億元，市場傳出銀行放款轉趨保守，甚至有大型民營銀行暫停收房貸件，也有大型行庫房...

房貸收緊 民眾借款變難了 部分大型民銀傳暫停收件

房貸一年內暴增逾9,000億元，部分銀行放款轉趨於保守，為維持6月半年報的資本適足率、及部分銀行不動產放款限30%再度拉...

現金為王 企業籌資半數留帳上 上半年1,970億元用於充實營運資金

市場波動加劇、前景難料，讓企業籌資後，寧可增加營運資金，也不願再加碼擴廠投資或還債，似有重燃「現金為王」的跡象。據金管會...

深耕日本 台新福岡支行開幕

台新銀行福岡支行於23日舉辦開幕酒會，由台新銀行董事長吳東亮及董事們偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。台新銀行透過...

土銀 上半年土建融減逾4%

土地銀行今年上半年土建融餘額較去年同期衰退4.49%，為近三年同期年減幅最多，變動原因主要為央行仍持續實施「健全房地產市...

證交所拚永續 獲肯定

臺灣證券交易所昨（23）日宣布，經英國標準協會（BSI）的嚴謹評估與審核程序，成功通過ISO 14068-1:2023碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。