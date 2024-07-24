房貸餘額暴增 銀行放款緊縮

過去一年房市交易火熱，房貸餘額暴增九三○四億元，市場傳出銀行放款轉趨保守，甚至有大型民營銀行暫停收房貸件，也有大型行庫房貸戶正「排隊」等撥款。房仲業者說，民眾若是貸款無法順利撥款恐影響到買屋流程，容易產生糾紛，建議民眾要多問幾家銀行，且房貸管道除了傳統銀行，還有網路銀行、農漁會等，不過，要拿到房貸地板價的難度會增加。

一家銀行主管私下坦言，六月開始市場就傳出有銀行控管房貸收件，一家民營銀行限內部ＶＩＰ資產財管大戶才收，另一家民營銀行則限優質房貸戶，以「客戶群」來收房貸件數。行庫圈則有兩大做法，第一，分行經理權限利率拉高，案件全部要送區域中心，透過「以價制量」及增加程序繁瑣來控管房貸件數，第二，核貸速度放緩、多會遞延一個月，房貸戶「排隊等撥款」。

為何各銀行全面拉緊房貸水龍頭？銀行圈指出有兩大關鍵因素，首先是要穩住跨六月半年報的資本適足率，其次，六月企業戶調度資金讓存款大減，銀行法第七十二之二條的不動產限額也正在拉警報。

該主管說，六月底適逢各銀行上繳盈餘發股息，企業戶逢六月半年報也會增加動撥貸款額度，這兩個原因都會侵蝕淨值，也影響資本適足率，各銀行為穩住半年報的資本適足率，只能反向減少高耗資本的風險性資產，土建融、投資房貸戶自然首當其衝。

放款上限3成 銀行拉警報

其次，銀行法第七十二之二條不動產放款限百分之卅正在拉警報。該主管說，六月企業戶為了配發股息動用存款，以及每半年資金調度都讓各銀行存款餘額水位下降，牽動了七十二之二條的存款分母水位，存款分母縮減、自然壓縮了不動產分子的放款量能。

銀行法第七十二之二條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額百分之卅為限，市場視為「不動產放款天條」。各銀行內部多以百分之廿八為警戒水位，超過的會緊縮貸款成數、或拉高房貸利率因應。

金管會截至六月底統計，國銀不動產放款平均比率攀升到百分之廿六點六二的今年次高，其中有三家銀行不動產放款比率落在百分之廿八至廿九，十家銀行落在百分之廿七至廿八，均較五月各增加一家。

金管會：未接獲相關陳情

至於是否有銀行暫停收件？金管會銀行局主秘侯立洋說，各銀行辦理授信除依照銀行法和相關法令規定辦理外，也要依照本身風險管理政策，也就是授信５Ｐ原則，各銀行在符合法令規範前提下，金管會尊重各銀行自主經營和授信政策；但至今尚未接獲行庫停收房貸的陳情案件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行調升存準率後，市場上資金受到影響，銀行本身可放款額度有不一樣的做法，過去也不是沒有個別銀行放款接近上限的狀況，但這次似乎可明顯感受市場整體資金趨緊，主要包括房市好了一年，短期放款太多。

曾敬德說，已陸續有銀行開始放款保守，民眾在購屋時應該多問幾家銀行，雖不見得貸不到款，但可能貸款條件已不如前幾年寬鬆，甚至要爭取到地板利率難度也增加，簡單說「跟銀行借錢變貴了」。央行升存準率回收資金也有影響，近期市場對新青安質疑聲影響銀行放款態度，加上立法院也要求金管會檢討銀行法第七二條之二的法令是否過於寬鬆，都可能讓銀行稍踩煞車。