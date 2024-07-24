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房市降溫？ 6月新承作房貸降 仍破千億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

中央銀行昨天公布台銀等五大銀行新承作房貸金額，儘管連續兩個月都超過千億元大關，但金額和利率同步下降。央行官員表示，單月數字下降不足以斷言房市熱度減退，政府近期針對房市祭出多項措施的影響需要再觀察一段時間。

央行昨天公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款加權平均利率為百分之二點一二七，較五月的百分之二點一八七下降○點○六○個百分點，央行表示，主因各類貸款利率較五月下降所致。

其中五大銀行六月新承作購屋貸款金額為一○一二點二一億元，較五月減少一五○點一四億元，為史上次高水準，且規模連續兩個月都在一千億元以上。央行經研處副處長曹體仁表示，六月工作天數少於五月，因此買賣移棟數、銀行承作新青安、公教人員貸款等案件減少，貸款金額也隨之減少。

曹體仁指出，單月數字下降不足以斷言房市熱度減退，不過政府近期針對房市祭出多項措施，央行第六波選擇性信用管制、財政部對新青安推動精進方案，以及囤房稅二點○於七月上路，對房市的影響均須觀察一段時間。

值得注意的是，新青安占比達百分之四十點九二，高於五月的百分之四十點六四，也創去年八月新青安上路以來新高，是否有民眾「趕上車」的情況？曹體仁說，房市熱絡不單純是新青安的影響，還有其他供需層面的問題，供給面因為土地存在稀有性，需求面則有廠商回台擴廠、景氣回溫、台股的財富效果等因素，都會推升房市熱度，而新青安只是原因之一。

六月 央行 房市

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