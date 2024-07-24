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房貸利率…2月來首次下滑

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

央行昨（23）日公布6月五大銀行新承做房貸利率2.184％，月減0.003個百分點，為今年2月以來首次下滑，終結連四升。

由於6月新青安房貸占五大銀行新增房貸的比重升抵40.92％，為去年8月方案上路以來新高，是否與利率較低的新青安房貸比重增加有關？或是銀行殺價競爭？央行經研處副處長曹體仁解釋，因6月承貸的房貸戶中，信用較佳的客戶稍微多一點有關，通常信用良好的房貸戶，可以拿到較優惠房貸利率，相對平均利率才較上月略走低。

根據央行23日公布，台灣銀行、土地銀行、合庫銀、華南銀以及第一銀等五大銀行，6月的新承做放款加權平均利率2.127％，較上月下降0.06個百分點，終結連四升。

曹體仁解釋，與各類貸款利率均較5月下降有關，6月包括購屋貸款、資本支出貸款以及消費性貸款，都出現新承做放款金額與利率減少情形，但央行不認為是銀行殺價競爭，應主要是受到包括銀行消費性貸款推出低利貸款、慎選信用佳客戶往來以及季節性因素造成。

其中，購屋貸款利率較上月下降0.003個百分點，終結連四升。曹體仁解釋，主要是部分銀行信用較佳的房貸戶比重較上月略增，影響新承做房貸利率向下，但月減的幅度並不大。

另外，消費性貸款利率也較上月下降0.052個百分點、降至2.568％，為連五降，金額月減28.05億元、降至56.61億元。曹體仁解釋，消費性金額原本在五大銀行占比就不高，6月銀行針對特殊族群，推動低利優惠貸款有關。

央行 新青安房貸 消費

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