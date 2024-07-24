五大行新增房貸終止連三升 央行關注後續發展

央行昨（23）日公布6月五大銀行新承做房貸金額1,012.21億元，寫歷史次高，連兩個月突破千億元。增量較上月則減少150.14億元，終止連三升。央行經研處副處長曹體仁昨日指出，主因與6月工作天數較5月減少有關，央行後續將持續觀察房市發展。

曹體仁指出，觀察兩大重點包括，第一，7月囤房稅2.0上路後的影響，第二，財政部要求公股行庫嚴查新青安貸款戶違反規定影響，並觀察未來幾個月新承做房貸是否真的有連續降溫現象。

五大銀行新增房貸概況 圖／經濟日報提供

根據央行23日公布，臺灣銀行、土地銀行、合庫銀、華南銀以及第一銀等五大銀行新增房貸合計1,012.21億元，終結連兩升，月減150.14億元，年增率連兩減、降至75.22％，但單月新增房貸金額仍創史上次高。

曹體仁解釋，6月新增購屋貸款金額減少，主因是6月工作天數較5月減少，使得建物買賣移轉棟數減少，造成包括新青安貸款金額、公教人員貸款金額以及整批分戶貸款金額同步減少，但不能只用一個月數據斷言房市熱度減退，他強調，後續會觀察政府多項政策影響，包括央行第六波選擇性信用管制措施、財政部對新青安精進方案以及囤房稅2.0在7月上路等。

最令人注意是，6月新青安房貸占五大銀行新增房貸的比重升至40.92％，為去年8月推出新青安政策以來新高，較上月增加0.32個百分點，已連兩個月超過40%，顯示新青安熱度相當高。

曹體仁表示，觀察數據，承做新青安房貸比重的確有增加，但整體房市熱絡，仍與供給面與需求面原因有關。供給面上，受到土地稀有性影響，會墊高取得成本，加上材料、人工等成本都上揚；需求面上，受到台商回台擴廠，以及景氣推升、台股走高，創造財富效果，都推升房市熱度。

曹體仁認為，新青安政策只能算一個影響房市因素，但政府已經啟動相關措施，央行將持續觀察。