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上海商銀增提備抵呆帳11億 上半年獲利降至57.2億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）繼6月底香港子行增提備抵呆帳14.8億元港幣（約合台幣62億元）之後，23日公告，台灣母行採保守穩健原則及反映經營市場環境，增提備抵呆帳新台幣11億元，反映於上半年財報稅後純益減至57.2億元，EPS為1.18元。

上海商銀發言人呂紹宇表示，主要反映整體市場情況增強風險應對能力，目前固定維持每月1億元提存，若加上此次增加提存11億，今年全年提存金額約23億元，未來將視需要增提，事實上，台行去年提存約27億元，前年約28億元。今年與前兩年差距不大。

上海商銀強調，接下來將持續密切加強債權管理，控制信貸風險，上半年增提備抵呆帳並未對其財務情況造成重大影響，也未影響該行及其香港子行營運。

上海商銀本月9日才公告，自結上半年合併淨收益263.9億元，較去年同期成長6.4%，利息淨收益為97.6億元，較去年同期持平，手續費淨收益為23.6億元，較去年同期大幅成長48.2%。惟受國際利率居高不下及香港子行經營市場環境影響，持股57.6%的港行基於保守穩健原則於6月底增提備抵呆帳14.8億元港幣（約合台幣62億元）以提高應付風險能力，致上海商銀上半年稅後純益為68.2億元，EPS為1.41元。而在本次台行增提之後，稅後純益再減至57.2億元。

港行去年也曾增提13.49億港幣（約合台幣57.2億元）備抵呆帳。呂紹宇指出，由於香港房地產市場仍不佳及評估呆帳收回困難之下，基於保守穩健原則增提備抵呆帳；其中包含部分打銷，增提之後，港行上半年獲利維持正數。

截至3月底，上海商銀個體普通股權益第一類資本比率為12.02％，資本適足率15.6%，香港子行資本適足率則為27%，上海商銀表示，與香港子行資本皆充足，財務穩健。

上海商銀 香港

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