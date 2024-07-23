6月新承做房貸破千億但月減150億元 新青安占比寫新紀錄

國內房市買賣熱度高，新青安政策持續點燃買氣。央行23日公布6月五大銀行新承做房貸金額，連兩個月突破千億元，6月新增金額1,012.21億元，創歷史次高紀錄。6月五大銀行新承做房貸利率2.184％，月減0.003個百分點，終結連四升。

其中，新青安專案占總房貸比重續破40％，達40.92%，寫去年8月政策上路以來新高，月增0.28個百分點，但6月整體五大銀行新承做房貸金額，較上月減少150.14億元，終止連三升。

是否代表房市開始降溫？央行經研處副處長曹體仁解釋，主因與6月工作天數較5月減少有關，影響建物買賣移轉棟數減少，造成包括新青安貸款金額、公教人員貸款金額以及整批分戶貸款金額同步減少，不能僅以一個月數據斷言房市熱度減退。

但他指出，央行後續仍會觀察包括政府對房市多項政策影響，包括央行第六波選擇性信用管制措施、財政部對新青安精進方案以及囤房稅2.0在7月上路影響，並觀察未來新承做房貸是否真的有連續數月降溫現象。

曹體仁認為，整體房市熱絡，仍與供給面與需求面原因有關。供給面上，受到土地稀有性影響，會墊高取得成本，以及材料、人工等成本上揚；需求面上，廠商回台擴廠等台商回流影響，以及景氣推升、台股走高創造財富效果之下，對房市熱度都有相關推升力道。

央行資料顯示，六都建物買賣移轉棟數，6月合計月減11.52％、年增16.88％，顯示房市熱度較去年同期熱絡、但較上月開始略減。其中，僅桃園月增8.6％、其他五都都是月減；與去年同期相比，六都全數年增加，以台南最熱絡、年增44％，桃園以年增37.87%居二，高雄年增率30.5％名列第三。