颱風凱米逼近 金管會促保險業者啟動快速理賠機制

颱風凱米來勢洶洶，金管會今天指出，已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。多家產壽險公司今天亦表示，啟動相關客戶關懷服務。

依據中央氣象署預報，颱風凱米即將來襲，金管會今天發布新聞稿指出，民眾除留意自身安全、做好防颱措施外，亦可審視投保保單是否包含颱風或洪水所致的災損。如因颱風產生相關災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

因應颱風可能帶來強風暴雨災損，多家產壽險業者也宣布啟動相關保戶關懷服務。

台灣人壽表示，將啟動受災保戶快速理賠、續期保費緩繳、保單借款利息展延、補發保單工本費優惠、展延房貸等；中信產險則成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務。

凱基人壽提供保戶保費緩繳、保服優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整、快速理賠、住院預付金等6大保戶關懷服務。

新光人壽啟動「新光防颱五保」，提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠及房屋貸款本金寬延優惠。

三商壽推出受災保戶相關措施，包含保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、房屋貸款本金緩繳及快速理賠。

安聯人壽保戶關懷服務包含快速理賠、保費緩繳、保單借款利息緩繳、免收補發工本費用等。

保誠人壽6大保戶關懷措施，包含保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月、快速理賠。

遠雄人壽啟動保戶4大關懷服務，包含續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費。

全球人壽提供受災保戶4大關懷服務，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費、快速理賠。

臺灣產險說明，若有災損發生，提醒保戶保持損失現場完整並保留受損標的物，並立即通知所屬保險公司協助後續損失評估與理賠。

金管會補充，民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及產壽險公會的免付費服務專線或官網。