快訊

嚴防凱米颱風！台鐵對號列車明上午停駛 南迴線全車種均停駛

整理包／凱米颱風襲台！明日停班停課資訊 全台22縣市一次看

凱米颱風來襲乖乖在家！ SOGO等3家百貨業宣布24日不上班

颱風凱米逼近 金管會促保險業者啟動快速理賠機制

中央社／ 台北23日電

颱風凱米來勢洶洶，金管會今天指出，已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。多家產壽險公司今天亦表示，啟動相關客戶關懷服務。

依據中央氣象署預報，颱風凱米即將來襲，金管會今天發布新聞稿指出，民眾除留意自身安全、做好防颱措施外，亦可審視投保保單是否包含颱風或洪水所致的災損。如因颱風產生相關災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

因應颱風可能帶來強風暴雨災損，多家產壽險業者也宣布啟動相關保戶關懷服務。

台灣人壽表示，將啟動受災保戶快速理賠、續期保費緩繳、保單借款利息展延、補發保單工本費優惠、展延房貸等；中信產險則成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務。

凱基人壽提供保戶保費緩繳、保服優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整、快速理賠、住院預付金等6大保戶關懷服務。

新光人壽啟動「新光防颱五保」，提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠及房屋貸款本金寬延優惠。

三商壽推出受災保戶相關措施，包含保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、房屋貸款本金緩繳及快速理賠。

安聯人壽保戶關懷服務包含快速理賠、保費緩繳、保單借款利息緩繳、免收補發工本費用等。

保誠人壽6大保戶關懷措施，包含保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月、快速理賠。

遠雄人壽啟動保戶4大關懷服務，包含續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費。

全球人壽提供受災保戶4大關懷服務，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費、快速理賠。

臺灣產險說明，若有災損發生，提醒保戶保持損失現場完整並保留受損標的物，並立即通知所屬保險公司協助後續損失評估與理賠。

金管會補充，民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及產壽險公會的免付費服務專線或官網。

保單 保險 理賠

延伸閱讀

凱米颱風進逼 屏東縣府宣布24日停班停課

凱米颱風踏入台灣 引網討論歷年來最可怕颱風「非它莫屬」

凱米颱風來犯！25日恐10級風強降雨 台中9區易成孤島

凱米颱風變胖變強！暴風圈擴大 台灣本島全納警戒區

相關新聞

微軟19日全球當機！燒到13家金融業 保險業最長中斷三小時

微軟Windows作業系統19日發生大規模當機事件，燒到13家金融業，又以7家保險業的官網或對外服務系統，有部分功能中斷...

6月新承做房貸破千億但月減150億元 新青安占比寫新紀錄

國內房市買賣熱度高，新青安政策持續點燃買氣。央行23日公布6月五大銀行新承做房貸金額，連兩個月突破千億元，6月新增金額1...

壽險發債規模破2000億元刷高 下半年進入搶錢高峰期

為2026年順利接軌新清償能力指標（ICS 2.0），壽險業亟需資金強化資本結構，讓壽險業掀起一波發債搶錢潮，預計下半年...

吳東亮：台日九州的合作 重新擦亮九州矽島招牌

台新銀行福岡支行今日舉辦開幕酒會，台新銀行董事長吳東亮親赴福岡主持，他在致辭中指出，台新銀行除了東京分行之外，在日本的第...

影／台新福岡支行慶開幕 吳東亮：是日本開枝散葉的里程碑

台新銀行福岡支行23日舉辦開幕酒會，由台新銀行董事長吳東亮及董事們偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。吳東亮致詞時表...

房貸水龍頭關緊了！傳民營銀行暫停收件 行庫要「排隊」等

為維持6月半年報的資本適足率、及各銀行不動產放款限30%再度拉警報，這兩大關鍵因素，讓各銀行6月起陸續開始關緊房貸水龍頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。