6月國銀辦理房貸餘額年增10.23% 近4年次高

新青安柴火助房市買氣旺。金管會統計，截至今年6月底止，國銀辦理辦理房貸餘額達新台幣10兆4873億元，年增10.23%，創下2020年統計資料以來次高。

金管會今天舉行例行記者會，公布截至6月底本國銀行建築貸款及購置住宅貸款餘額。

金管會統計，截至6月底，購置住宅貸款餘額為10兆4873億元，年增10.23%，高於5月底的9.81%，創下2020年統計資料以來次高。

銀行局主秘侯立洋分析，上升主因為國內景氣持續復甦，加上房屋的自住剛性需求，以及建案完工交屋等因素所致。

建築貸款餘額則為3兆7009億元，年增3.3%。侯立洋說明，6月底年增率已從2021年1月的高點16.77%緩步下滑，而6月底較5月底的3.2%增加，主因是配合政府政策，增加動撥都更危老案件，以及建築成本提升導致整體週轉金需求增加。

檢視不動產放款品質方面，截至今年6月底止，國銀購置住宅貸款逾放餘額達65.52億元，逾放比連13個月持平於0.06%，國銀建築貸款逾放餘額為11.91億元，逾放比連4個月維持在0.03%水準。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會今天同步揭露，截至今年6月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額增至14.71兆元，月增0.13兆元，存款總餘額及金融債券發售額升至55.27兆元，月增0.34兆元。

在房市火熱下，按銀行法第72條之2規定設算，今年6月底銀行不動產放款平均比率續揚至26.62%，月增0.08個百分點。

就個別銀行檢視，比率在29%以上銀行月減1家掛零，比率在28%至29%區間的銀行為3家，月增1家，比率在27%至28%的銀行月達10家，月增1家。