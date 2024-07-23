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凱米颱風來襲 元大人壽啟動六大保戶關懷服務措施

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大人壽針對國人四大眼睛疾病推出「好視元滿保險」商品。元大人壽／提供 戴玉翔
元大人壽針對國人四大眼睛疾病推出「好視元滿保險」商品。元大人壽／提供 戴玉翔

中央氣象署於今日下午發布凱米颱風陸上警報，元大金控（2885）旗下元大人壽提醒民眾做好防颱準備、注意自身安全，颱風期間避免前往海邊或山區，同時更啟動受災保戶六大關懷服務措施，以降低風災帶來的衝擊，包括「主動理賠」、「保費緩繳」、「新增保險單借款免利息」、「既有保險單借款利息展延」、「補發保險單免收工本費」、「保戶諮詢服務」，與保戶攜手共度風災。

因應凱米颱風來襲，元大人壽提供受災保戶服務措施如下：

(一)主動理賠服務。對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。

(二)緩繳續期保費三個月。即日起受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。

(三)新增保險單借款免收利息。即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

(四)既有保險單借款利息展延。即日起受災保戶經申請，可提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月緩繳利息的服務。

(五)補發保險單免收工本費。受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

(六)保戶諮詢服務。提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

元大人壽提醒民眾，颱風挾帶之強風豪雨可能造成原水濁度過高，應儲備適量用水，乾糧、手電筒、電池等物資；此外，隨時關心颱風最新動向，沿海地區居民應嚴防海水倒灌。

保險 元大人壽 理賠

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