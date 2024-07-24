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全民投資線上課程 8月上架

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所首度與線上課程平台PPA及製課公司生鮮時書合作，將多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等七大重要業務宣導主題，以遊戲升級形式，包裝成生動活潑之「一路升級！全民投資通識課」線上影音課程。

證交所昨（23）日並特別聲明，近期詐騙猖獗，提供投資大眾免費課程不會邀請加入群組，並請認明有藍勾勾的官方粉專所轉發的貼文訊息。

目前課程持續製作中，預計8月30日在證交所官網及PressPlay Academy (PPA)線上課程平台同步上架，課程特別聘請電視主播擔任講師，邀請投資大眾更加了解市場趨勢、掌握投資工具。

證交所「一路升級！全民投資通識課」完全免費，無須付費也無須加入任何群組即可觀看，有興趣的投資大眾可於8月30日至證交所官網專頁觀看課程；課程上線前，也可以先赴PressPlay Academy (PPA)註冊會員兌換，課程上線後將自動通知。

詐騙 證交所

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