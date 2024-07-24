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證交所拚永續 獲肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所成為亞太首家獲英國標準協會（BSI）頒發ISO 14068-1碳中和證書的交易所，BSI東北亞區總經理蒲樹盛（左起）、BSI全球驗證部門總裁暨集團商務長Mr. Harold Pradal、證交所董事長林修銘、管理部經理蔡修盛、碳交所總經理田建中等出席活動。 證交所/提供
證交所成為亞太首家獲英國標準協會（BSI）頒發ISO 14068-1碳中和證書的交易所，BSI東北亞區總經理蒲樹盛（左起）、BSI全球驗證部門總裁暨集團商務長Mr. Harold Pradal、證交所董事長林修銘、管理部經理蔡修盛、碳交所總經理田建中等出席活動。 證交所/提供

臺灣證券交易所昨（23）日宣布，經英國標準協會（BSI）的嚴謹評估與審核程序，成功通過ISO 14068-1:2023碳中和查證，成為全球首家達成此標準的交易所，不僅代表在環境保護與永續發展方面的重要進展，也凸顯證交所在全球永續政策中的領導角色。

此次特別由BSI全球驗證部門總裁暨集團商務長Harold Pradal親自來台證，顯示證交所在推進永續發展及遵守國際最高標準上的努力及成就，已獲得BSI集團高度肯定。

證交所長期積極投入永續行動，全面提升在環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）各方面的運作機制和品質，增強永續韌性及國際競爭力。

2023年初更進一步響應台灣2050年淨零轉型目標，承諾並規畫碳中和路徑，諮詢安永團隊，參考科學基礎減量目標倡議，設定與控制升溫1.5˚C一致的近期目標(Near-term)，以2022年為基準年至2030年溫室氣體減量37.8%，長期目標(Long-term)至2050年達成淨零排放。

證交所表示，預計2022年至2040年期間，將透過設備汰換等節能減碳措施，搭配再生能源目標進行減量，其餘留存的溫室氣體排放量則以碳權進行抵換來達成每年度碳中和目標。

2040年至2050年期間將殘餘的溫室氣體排放持續以碳權進行抵換，來維持碳中和目標的宣告，展現證交所於2050年實現淨零排放目標的決心。

以成為台灣企業標竿為目標，證交所肩負著響應政府政策和國際標準的重要使命。證交所指出，以碳中和認證為起點，將持續努力以身作則，希望能夠拋磚引玉，在台灣上市公司中播下永續發展的種子，推動永續發展的理念，與企業攜手前行，並促進全球淨零排放目標的達成，共同創造一個開花結果的永續未來。

證交所

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