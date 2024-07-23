影／台新福岡支行慶開幕 吳東亮：是日本開枝散葉的里程碑

台新銀行福岡支行23日舉辦開幕酒會，由台新銀行董事長吳東亮及董事們偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。吳東亮致詞時表示，福岡支行是台新銀除了東京分行之後，在日本的第二個據點，這不僅是台新在日本開枝散葉的里程碑，相信也是台日經貿關係更加緊密的起點。他也期許在台日合作之下，將重新擦亮九州「矽島」名稱。

酒會現場冠蓋雲集，邀請到台北駐福岡經濟文化代表處處長陳銘俊、福岡縣知事服部誠太郎、福岡市長高島宗一郎、九州經濟連合會倉富純男等政商名流齊聚一堂慶賀台新銀行福岡支行的開幕。

福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。

董事長吳東亮致詞時表示，福岡支行是台新銀除了東京分行之後，在日本的第二個據點，這不僅是台新在日本開枝散葉的里程碑，相信也是台日經貿關係更加緊密的起點，台灣與日本情誼深厚，台日企業合作成功案例更是不計其數。以新光集團為例，台新與三菱商事合作成立新光合纖，大台北瓦斯與東京瓦斯、九州電力株式合作，以及與三越伊勢丹合作新光三越等，都是成功範例。

吳東亮表示，兩年前他兼任工商協進會理事長，工商協進會是台灣民間最大工商團體，所以他有很多機會接待來自日本的經濟團體，甚至是國會議員，也與九州經濟貿易協會多次交流，目前已舉辦過七次論壇，雙方往來緊密，也讓台新除了東京支行之外，更加堅定選擇到福岡設立支行，擴大服務台日供應鏈的客戶。

吳東亮說，九州擁有完整的半導體聚落、價格合理的綠電以及完整的半導體人才系統，在台積電（2330）投資的帶動下，相信在台日合作之下，將重新擦亮九州「矽島」名稱，成為推動日本經濟的強大引擎，也是走向全球舞台的關鍵力量，他強調，現在是台日關係史上最好的時刻，不只政府之間，民間的情感連結也更加緊密。

台新銀行福岡支行營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。福岡支行開業後可望串聯東京分行兩據點，讓台新銀行的服務遍及關東首都圈和西日本九州地區，也讓兩地的台商和當地企業能夠更快速獲得創新、便利的金融服務。