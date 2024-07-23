房貸水龍頭關緊了！傳民營銀行暫停收件 行庫要「排隊」等

為維持6月半年報的資本適足率、及各銀行不動產放款限30%再度拉警報，這兩大關鍵因素，讓各銀行6月起陸續開始關緊房貸水龍頭。市場傳出有部分大型民營銀行暫停收房貸件，另也有大型行庫的房貸戶正「排隊」等撥款。

一家銀行主管私下坦言，6月開始市場就傳出有銀行控管房貸收件，一家民營銀行是限內部VIP資產財管大戶才收，另一家民營銀行則限優質房貸戶，以「客戶群」來收房貸件數。

行庫圈則有兩大做法，一、分行經理權限利率拉高，案件全要送區域中心，透過「以價制量」及增加程序繁瑣來控管房貸件數，二、核貸速度放緩、多會遞延一個月，房貸戶「排隊等撥款」。

為何各銀行全面拉緊房貸水龍頭？銀行圈指出有兩大關鍵因素，一、要穩住跨6月半年報的資本適足率，二、6月企業戶調度資金讓存款大減，72-2條不動產限額也正在拉警報。

該主管說，6月底適逢各銀行上繳盈餘發股息，企業戶逢6月半年報也會增加動撥貸款額度（增加風險性資產），這兩大原因都將侵蝕淨值，也影響了資本適足率，各銀行為穩住半年報的資本適足率，只能反向減少高耗資本的風險性資產，土建融、投資房貸戶自然首當其衝。

第二個原因是，《銀行法》72-2條不動產放款限30%也正在拉警報。該主管說，6月企業戶也為了配發股息動用存款，及每半年資金調度都讓各銀行存款餘額水位下降，牽動了72-2條的存款分母水位，存款分母縮減、自然壓縮了不動產分子的放款量能。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者會緊縮貸款成數、或拉高房貸利率因應。

據金管會截至6月底統計，國銀不動產放款平均比率攀升到26.62%的今年次高，其中有3家銀行不動產放款比率落在28~29%，10家銀行落在27~28%，均較上月各增加一家。

銀行局主秘侯立洋坦言，72-2條比率是受分子（不動產放款）和分母（存款）影響，6月存款分母增幅0.6%遠低於放款分子0.9%，導致整體比率走揚到26.62%，月增0.08個百分點，

另一家民營銀行主管說，各銀行應該不太可能「全面暫停收房貸件數」，畢竟每月都有房貸攤還量，各銀行應只是會採「控管」措施，避免大量進件，希望遞延到七月等淡季。

侯立洋也說，各銀行辦理授信除依照銀行法和相關法令規定辦理外，也要依照本身風險管理政策，也就是授信5P原則，但至今尚未接獲行庫停收房貸的陳情案件。

這5P原則包括借款人信用狀況、資金用途、還款來源、債權確保和未來展望等五項審核原則做評估，來決定是否去核貸和相關核貸條件，各銀行在符合法令規範前提下，金管會是尊重各銀行自主經營和授信政策。