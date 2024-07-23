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全支付拚海外跨境電支霸主 整體消費動能強勁

經濟日報／ 特派記者徐牧民／東京23日電
全支付聯手PayPay打造海外最強電子支付，記者會出席包括全聯協理劉鴻徵（左起）、總經理蔡篤昌、全支付總經理游金榮、PayPay執行長柳瀨將良。 徐牧民/攝影
全支付聯手PayPay打造海外最強電子支付，記者會出席包括全聯協理劉鴻徵（左起）、總經理蔡篤昌、全支付總經理游金榮、PayPay執行長柳瀨將良。 徐牧民/攝影

全支付日本跨境交易展現出強勁的動能，目前在全支付、街口、玉山三家等三家進軍日本的廠商中，全支付跨境交易在2月底上線後，連續單月消費金額上已位居榜首。全聯總經理蔡篤昌表示，台灣旅日遊客消費動能強勁，推動全支付快速成長，未來將以日本為基礎，著眼東南亞。

根據資料統計，去年台灣訪日旅客達383萬人，在日本外國觀光旅客中占比超過三成，排名第二，而在整體消費金額上達7800億日幣，位居榜首之位。全支付總經理游金榮指出，過去一年中，有接近五成的人去過日本一次，且有近一成的人一年訪日超過5次，顯現國人對於日本旅遊的熱愛。

全支付自推出以來成長飛速，5月交易金額月增一倍，而6月同樣繳出亮眼表現，其中交易額、交易筆數、不重複使用人次較5月成長三成以上，並且在7月份的周交易上同樣成長超過三成，顯現出強勁的成長動能。

全支付總經理游金榮指出，台灣訪日旅客組成上與全支付在台灣的組成輪廓相似，從會員上來看，全支付主要會員也是以女性、家庭，因此推動日本跨境交易上，同樣會幫助到本土會員上的成長。

游金榮表示，根據觀察，原先只在全聯使用全支付的用戶，在日本使用跨進支付後，將使用習慣保留，回國後在全聯以外的通路也開始使用全支付，幫助全支付本土用戶群體更加擴大。

全支付 全聯

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