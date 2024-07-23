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PayPay執行董事：全支付年底可使用日本自動販賣機

中央社／ 東京23日電
全聯旗下「全支付」攜手日本電子支付龍頭PayPay，搶跨境交易商機。聯合報系記者黃筱晴／攝影
全聯旗下「全支付」攜手日本電子支付龍頭PayPay，搶跨境交易商機。聯合報系記者黃筱晴／攝影

全聯旗下「全支付」攜手日本電子支付龍頭PayPay，搶跨境交易商機，PayPay執行董事柳瀬将良指出，與台灣合作的3家電支業者中全支付成長速度最快，透露今年底將開放台灣全支付使用者使用日本自動販賣機。

全聯百分百投資「全支付」與軟銀集團旗下無現金支付服務PayPay合作，在日本有上百萬間合作店家，範圍涵蓋便利商店、知名連鎖超市、藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等，搭乘人力車也可使用。

PayPay在2018年成立，PayPay執行董事柳瀬将良表示，5年前日本QR code付款並不普及，現在PayPay已成領導品牌，占去年日本掃碼交易金額，交易比數約2/3；PayPay最重視的KPI是消費者交易次數，去年交易次數達61億次，場域包含百貨、交通、販賣機、午晚餐、繳稅等，連富士山山頂都可使用。

日本長年為現金社會，他說，當時PayPay誕生是為2020東京奧運做準備，並首先著眼亞洲地區觀光客，在2019年設定8成以上觀光客使用目標，依序推動中國、韓國、台灣、菲律賓、香港等旅客使用。

根據PayPay簡報，近年日本政府推動非現金支付點數回饋活動，也在疫情期間推動非接觸式支付等，推升PayPay註冊用戶數截至今年6月達6400萬，相當於日本每2名手機用戶，就有1名使用PayPay。

柳瀬将良指出，PayPay優勢在於消費者可使用自身國家APP支付，打通語言障礙，他也分析與台灣3家合作的電子支付，以全支付成長最快，更預告今年底將開放部分販賣機給台灣全支付使用者使用。

據全支付統計，台灣消費者使用全支付最常購物地方，有超過30%交易發生在便利商店、速食餐廳、藥妝店、主題樂園、日系服飾、電器賣場、機場免稅店。

全支付 日本 消費

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