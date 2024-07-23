兆豐金除權息日期出爐 殖利率超定存2倍、這天股息入帳

兆豐金控（2886）今天董事會決議8月8日進行除權息交易，兆豐金股東會通過去年盈餘分派每股配發1.8元股利，股利配發率約76%，其中現金股息每股1.5元，股票股利每股0.3元。以兆豐金今天收盤價42.75元估算，現金股息殖利率約3.5%，相當於定存利率約2倍多。

兆豐金並決議9月13日發放現金股息，每持有一張兆豐金就會有1,500元現金入帳。

兆豐金控2023年大賺332.38億元創歷史新高，年成長高達81%，每股稅後純益（EPS）為2.37元。由於兆豐金擺脫投資評價未實現損失對股利配發的限制，以當期盈餘分派，但採取保守穩健原則，最終配發每股1.8元股利，比上年度股利增加36%，相對上年度配發率拉高到百分百，今年配發率則是下降到約76%。