快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

兆豐金除權息日期出爐 殖利率超定存2倍、這天股息入帳

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）今天董事會決議8月8日進行除權息交易，兆豐金股東會通過去年盈餘分派每股配發1.8元股利，股利配發率約76%，其中現金股息每股1.5元，股票股利每股0.3元。以兆豐金今天收盤價42.75元估算，現金股息殖利率約3.5%，相當於定存利率約2倍多。

兆豐金並決議9月13日發放現金股息，每持有一張兆豐金就會有1,500元現金入帳。

兆豐金控2023年大賺332.38億元創歷史新高，年成長高達81%，每股稅後純益（EPS）為2.37元。由於兆豐金擺脫投資評價未實現損失對股利配發的限制，以當期盈餘分派，但採取保守穩健原則，最終配發每股1.8元股利，比上年度股利增加36%，相對上年度配發率拉高到百分百，今年配發率則是下降到約76%。

兆豐金控 股利 股息

延伸閱讀

00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940

00878、00919、00713...7月6檔高股息一次看！0056規模第一、00929年化殖利率驚人

高股息ETF未來將消失了？ 專家：選老牌或00944、00713、00936…目前這三檔還有想像空間

一早起床被12萬5香醒！ 00919配息入帳了 他曝「超狂本金」

相關新聞

台新銀福岡支行業務應接不暇 總座林淑真：拚3年獲利

台新銀行日本福岡支行於今年4月23日開業滿三個月，23日舉辦開幕酒會及台日記者會，新任總經理林淑真首次公開接受媒體訪問，...

PayPay執行董事：全支付年底可使用日本自動販賣機

全聯旗下「全支付」攜手日本電子支付龍頭PayPay，搶跨境交易商機，PayPay執行董事柳瀬将良指出，與台灣合作的3家電...

全聯：全支付插旗日本領先對手 持續開疆闢土

PayPay是日本電子支付龍頭，在台灣有3家合作業者包括全支付、街口支付、玉山Wallet。全聯總經理兼全支付董事蔡篤昌...

台新銀行東京分行日籍行長：美元降息 銀行可望獲利更多

美國聯準會一旦降息，本國銀行海外分行受惠更大。台新銀行東京分行提前在2年半就已獲利，可說超前達標，展望未來獲利前景，除了...

台積電供應鏈移到九州帶動業務 台新銀福岡支行目標在三年內獲利

台新銀行福岡支行今日舉辦開幕酒會，並在酒會前舉行台日媒體記者會，台新分行首度對外揭露，東京分行成立八年至今，累積總資產已...

房貸餘額暴增9千億！傳銀行拒收新案 專家：借錢恐變難變貴

近一年房市交易火熱，讓房貸餘額短短一年時間暴增9,304億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，市場傳出，部分銀行放款動作已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。