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台股強彈逾600點 新台幣終止連2貶收32.838元

中央社／ 台北23日電
新台幣兌美元今天開盤價為32.83元，走勢偏升整理，最高32.795元、最低32.86元。圖／聯合報系資料庫
新台幣兌美元今天開盤價為32.83元，走勢偏升整理，最高32.795元、最低32.86元。圖／聯合報系資料庫

隨著美股止跌回升，台股今天一掃陰霾，強彈614點，新台幣匯率終止連2貶，收盤收32.838元，小升1分，台北及元太外匯市場總成交金額15.745億美元。

美股主要指數22日止跌回升，道瓊指數上漲127.91點，費城半導體指數勁揚210.67點，漲幅達4%。

美股帶頭反攻，台股不甘示弱，今天在傳統產業、電子及金融類股轉強下展開反彈，指數終場收在22871.84點，上漲614.85點。外資終止連7賣，轉為買超台股新台幣126.44億元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.83元，走勢偏升整理，最高32.795元、最低32.86元。外匯交易員指出，外資出走力道明顯減弱，甚至一度回頭匯入，有點「測風向」的感覺，進出口商均有進場，看來匯價已經重回區間震盪格局，短線應於32.600至32.900元之間整理，視外資動向及美國總統大選選情等消息面發展而有波動。

外匯交易員指出，美元指數自前波高點106向下修正至104價位，意味市場押注美國聯準會（Fed）將於9月降息，這部分預期心理幾乎已經完全反應，在此情況下，美國週五將公布的個人消費支出物價指數（PCE）除非有意外表現，否則後續通膨因素左右美元的力道應會降低。

外匯交易員認為，隨著美國總統大選的腳步愈來愈近，選情發展、候選人發言及政見將成為影響外資動向及匯市的主要因素。

新台幣 美國聯準會

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