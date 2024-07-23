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全聯：全支付插旗日本領先對手 持續開疆闢土

中央社／ 東京23日電
全聯福利中心示意圖。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心示意圖。圖／聯合報系資料照片

PayPay是日本電子支付龍頭，在台灣有3家合作業者包括全支付、街口支付、玉山Wallet。全聯總經理兼全支付董事蔡篤昌今天表示，全支付雖最晚加入，不過單月交易金額已領先其他2家，盼持續開疆闢土，跨足東南亞等區域。

全聯百分百投資「全支付」跨境服務前進日本，與軟銀集團旗下無現金支付服務PayPay合作，2月底正式上線至今，交易量成長幅度可觀，支付金額類別排行以電器賣場居冠，其次為百貨、藥妝、精品類。

蔡篤昌表示，台灣消費者出國旅遊熱點第1名為日本，依照交通部觀光署統計，去年有383萬台灣人赴日旅遊，占整體36%，台灣旅客人數也在日本整體外國旅客排名第2。

他進一步說，去年台灣人在日本消費金額達7800億日圓，居日本外國人消費首位、占比14.8%，顯見台灣消費力強，這也是全支付選擇前進日本原因，盼持續開疆闢地，跨足東南亞與其他地區，讓全支付成為台灣電子支付第一品牌。

蔡篤昌指出，國內有3家電子支付和PayPay合作，全支付雖最晚加入，但單月交易金額已遙遙領先2家競品。

全支付總經理游金榮表示，全支付跨境服務74%為購物類、15%為美食類，近幾月交易量成長顯著，觀察到有原本只在全聯消費用戶，首筆店外（外通路）交易發生在日本，也促成全支付客群年齡下修、25至35歲比例增加。

他指出，全支付主力客群為高含金量、享受生活者，在日本高單消費店家單筆消費新台幣1萬以上，包含高奢精品、樂器、攝影器材、牙醫、精品百貨、星級飯店、銀器手作、二手精品。

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